Dünya Tarihindeki Hangi Ekonomik Krizi Sen Çıkarırdın?
Dünya Tarihindeki Hangi Ekonomik Krizi Sen Çıkarırdın?
Sen tarihte bir ekonomik kriz çıkarsan hangisini çıkarırdın?
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1. Ekonomik bir kriz yaratacak olsan hangi faktörü kullanırdın?
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2. Peki ya krizin merkez üssü olarak hangi bölgeyi seçerdin?
3. Sence senin çıkardığın kriz en çok hangi sektörü etkilerdi?
4. Krizin başlangıç noktası nasıl olurdu?
5. Sence krizin adı ne olurdu?
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