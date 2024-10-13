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Dünya Şokta: İsrail Tankları Birleşmiş Milletler Üssüne Girdi!

Dünya Şokta: İsrail Tankları Birleşmiş Milletler Üssüne Girdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 17:30 Son Güncelleme: 13.10.2024 - 17:49

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını tahrip ettiğini ve mevziye zorla girdiğini duyurdu. Barış Gücü, ihlâlleri 'şok edici' olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti.

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İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta iki ayrı saldırıda UNIFIL mevzilerini hedef almış, dört asker yaralanmıştı.

İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta iki ayrı saldırıda UNIFIL mevzilerini hedef almış, dört asker yaralanmıştı.

İsrail, Lübnan'daki barış gücü askerlerine yönelik yine dünyayı şoke eden bir saldırıda bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını tahrip ettiğini ve mevziye zorla girdiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'daki barış gücü askerlerine yönelik yine dünyayı şoke eden bir saldırıda bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını tahrip ettiğini ve mevziye zorla girdiğini duyurdu.

Barış Gücü, ihlâlleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti.

Barış Gücü, ihlâlleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, UNIFIL güçlerini çatışma alanından çekmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, UNIFIL güçlerini çatışma alanından çekmesi çağrısı yapmıştı.
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