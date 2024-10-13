Dünya Şokta: İsrail Tankları Birleşmiş Milletler Üssüne Girdi!

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını tahrip ettiğini ve mevziye zorla girdiğini duyurdu. Barış Gücü, ihlâlleri 'şok edici' olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti.