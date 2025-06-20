Dünya Merkez Bankalarının Faiz Kararları Neden Bizi Bu Kadar Etkiliyor?
Amerika faiz artırdı haberine göz devirmekle kalmayıp kirayı, doları ve ekmek fiyatını aynı anda düşünüyorsan, yalnız değilsin! Bu faiz meselesi herkesi neden bu kadar etkiliyor, gel birlikte bakalım. Detaylarıyla anlatıyoruz.
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Merkez bankaları tam olarak nedir ve ne işe yarar?
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Gelelim asıl nokta olan faize. Faiz aslında paranın fiyatı anlamına geliyor.
Peki, yurt dışında faiz artınca bizim kredi kartı faizi de neden yükseliyor?
Dövizin tansiyonu faizle ölçülür.
Küresel faiz kararları, borsaları bile alt üst edebilir.
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Faiz kararı, maaştan markete kadar her şeye dokunur.
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