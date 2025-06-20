Dünya Merkez Bankalarının Faiz Kararları Neden Bizi Bu Kadar Etkiliyor?

Aslında faiz artışı yatırımcının risk iştahını azaltır. Yani borsa gibi daha riskli alanlardan parasını çeker, tahvil gibi daha güvenli alanlara yönelir. Eğer globalde faiz artarsa da bizim gibi ülkelerde borsalardan para çıkışı olur ve buna bağlı olarak piyasalar düşer. Bu da şirketlerin değerlerini, yatırım planlarını ve hatta istihdamı bile etkiler. Borsada ne oluyor demekle kalmazsın, iş ilanlarında da azalma görmeye başlarsın. Faizi sadece rakamlardan ibaret görmemek gerek zira ekonominin genel havasını belirleyen en kritik göstergelerden biridir.