Dünya Genelinde Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Çok Şaşıracağınız 11 İstatistik
Dünya Genelinde Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Çok Şaşıracağınız 11 İstatistik
Kredi kartları, günlük harcamalardan büyük yatırımlara kadar modern ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak dünya genelindeki kredi kartı kullanımı ve bu kartlarla ilgili şaşırtıcı veriler, bu yaygın ödeme aracının ardındaki karmaşık dinamikleri ve küresel etkileri daha iyi anlamamızı sağlıyor. İşte kredi kartları hakkında sizi şaşırtacak ilginç istatistikler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 2024 itibariyle dünya genelinde dolaşımda yaklaşık 4 milyar kredi kartı bulunmaktadır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. ABD'de yetişkinlerin %70’inden fazlası en az bir kredi kartına sahip.
3. Kanada, hane halklarının %85'inin kredi kartı kullanmasıyla dünyanın en yüksek kredi kartı kullanım oranına sahip ülkelerden biridir.
4. Pandemi döneminde kredi kartı ile temassız ödeme kullanımı dünya genelinde %50'nin üzerinde arttı.
5. 2024 itibariyle dünya genelindeki kredi kartlarının yaklaşık %35’i dijital kartlar olarak tanımlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dünya genelinde 18-24 yaş arası gençlerin kredi kartı kullanım oranı her yıl ortalama %7 artmaktadır.
7. Dünya genelinde kredi kartıyla yapılan uluslararası seyahat harcamaları her yıl 700 milyar doları aşıyor.
8. Kredi kartı işlemlerinde her işlem başına ortalama maliyet dünya genelinde %2 ile %3 arasında değişmektedir.
9. 2024 itibariyle dünya genelinde kredi kartlarının %40'ı mobil cüzdanlarla entegre edilmiş durumda ve bu oran giderek artıyor.
10. İngiltere'de yetişkinlerin %40'ı kredi kartı borcu ödüyor, bu oran Avrupa ortalamasının oldukça üstünde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kredi kartı kullanımı Asya-Pasifik bölgesinde son beş yılda %15 oranında arttı ve özellikle Hindistan ve Çin gibi pazarlarda hızla yaygınlaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın