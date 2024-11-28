Dünya Genelinde Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Çok Şaşıracağınız 11 İstatistik

Kredi kartları, günlük harcamalardan büyük yatırımlara kadar modern ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak dünya genelindeki kredi kartı kullanımı ve bu kartlarla ilgili şaşırtıcı veriler, bu yaygın ödeme aracının ardındaki karmaşık dinamikleri ve küresel etkileri daha iyi anlamamızı sağlıyor. İşte kredi kartları hakkında sizi şaşırtacak ilginç istatistikler!