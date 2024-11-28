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Dünya Genelinde Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Çok Şaşıracağınız 11 İstatistik

etiket Dünya Genelinde Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Çok Şaşıracağınız 11 İstatistik

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 14:01

Kredi kartları, günlük harcamalardan büyük yatırımlara kadar modern ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak dünya genelindeki kredi kartı kullanımı ve bu kartlarla ilgili şaşırtıcı veriler, bu yaygın ödeme aracının ardındaki karmaşık dinamikleri ve küresel etkileri daha iyi anlamamızı sağlıyor. İşte kredi kartları hakkında sizi şaşırtacak  ilginç istatistikler!

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1. 2024 itibariyle dünya genelinde dolaşımda yaklaşık 4 milyar kredi kartı bulunmaktadır.

Dünya genelinde dolaşımda bulunan kredi kartı sayısı, milyarlarca insana finansal esneklik sunuyor. 2024 itibariyle yaklaşık 4 milyar kredi kartı dolaşımda. Bu, dünya nüfusunun büyük bir kısmının kredi kartlarına erişimi olduğunu ve kartların global ekonomide büyük bir rol oynadığını gösteriyor.

2. ABD'de yetişkinlerin %70’inden fazlası en az bir kredi kartına sahip.

2. ABD'de yetişkinlerin %70’inden fazlası en az bir kredi kartına sahip.

ABD, kredi kartı kullanımında başı çekiyor. Yetişkinlerin %70’inden fazlası en az bir kredi kartına sahip. Ülkedeki geniş kredi kartı kullanımı, Amerikan tüketim kültürünün ve borçlanma alışkanlıklarının bir yansıması olarak görülüyor.

3. Kanada, hane halklarının %85'inin kredi kartı kullanmasıyla dünyanın en yüksek kredi kartı kullanım oranına sahip ülkelerden biridir.

3. Kanada, hane halklarının %85'inin kredi kartı kullanmasıyla dünyanın en yüksek kredi kartı kullanım oranına sahip ülkelerden biridir.

Kanada, hane halklarının %85’inin kredi kartı kullanmasıyla dünya genelinde en yüksek kredi kartı kullanım oranına sahip ülkelerden biri. Kanadalılar genellikle günlük alışverişlerinde ve büyük harcamalarında kredi kartlarını tercih ediyorlar.

4. Pandemi döneminde kredi kartı ile temassız ödeme kullanımı dünya genelinde %50'nin üzerinde arttı.

4. Pandemi döneminde kredi kartı ile temassız ödeme kullanımı dünya genelinde %50'nin üzerinde arttı.

Pandemiyle birlikte kredi kartı ile temassız ödeme kullanımı dünya genelinde %50 oranında arttı. İnsanlar, fiziksel teması en aza indirgemek için temassız ödeme seçeneklerine yönelerek bu teknolojinin daha da yaygınlaşmasına katkıda bulundular.

5. 2024 itibariyle dünya genelindeki kredi kartlarının yaklaşık %35’i dijital kartlar olarak tanımlanıyor.

5. 2024 itibariyle dünya genelindeki kredi kartlarının yaklaşık %35’i dijital kartlar olarak tanımlanıyor.

Dijitalleşmenin etkisiyle kredi kartlarının %35’i fiziksel kartlar yerine dijital olarak kullanılmakta. Bu kartlar, mobil cihazlarda saklanarak ödeme yapılmasını sağlıyor ve fiziki kart taşıma gereksinimini ortadan kaldırıyor.

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6. Dünya genelinde 18-24 yaş arası gençlerin kredi kartı kullanım oranı her yıl ortalama %7 artmaktadır.

Gençler arasında kredi kartı kullanımı dünya genelinde hızla artıyor. 18-24 yaş grubundaki bireylerin kredi kartı sahipliği her yıl %7 oranında artıyor. Bu yaş grubu, genellikle kredi kartlarını alışveriş yapmak ve kredi puanlarını inşa etmek için kullanıyor.

7. Dünya genelinde kredi kartıyla yapılan uluslararası seyahat harcamaları her yıl 700 milyar doları aşıyor.

Kredi kartları, uluslararası seyahatlerde en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden biri. Yılda 700 milyar dolar değerinde seyahat harcaması kredi kartlarıyla yapılıyor. Bu, kredi kartlarının global seyahat sektöründe ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

8. Kredi kartı işlemlerinde her işlem başına ortalama maliyet dünya genelinde %2 ile %3 arasında değişmektedir.

8. Kredi kartı işlemlerinde her işlem başına ortalama maliyet dünya genelinde %2 ile %3 arasında değişmektedir.

Kredi kartı işlemleri sırasında satıcılar, işlem başına genellikle %2 ila %3 arasında komisyon ödemek zorundadır. Bu maliyet satıcıların gelirlerini etkilerken aynı zamanda kredi kartı işlem ücretleri küresel ticarette önemli bir maliyet unsuru haline gelmiştir.

9. 2024 itibariyle dünya genelinde kredi kartlarının %40'ı mobil cüzdanlarla entegre edilmiş durumda ve bu oran giderek artıyor.

9. 2024 itibariyle dünya genelinde kredi kartlarının %40'ı mobil cüzdanlarla entegre edilmiş durumda ve bu oran giderek artıyor.

2024 itibariyle kredi kartlarının %40’ı mobil cüzdanlarla entegre edilmiş durumda. Apple Pay, Google Wallet ve Samsung Pay gibi uygulamalarla entegre edilen kredi kartları, tüketicilere daha kolay ve güvenli ödeme seçenekleri sunuyor.

10. İngiltere'de yetişkinlerin %40'ı kredi kartı borcu ödüyor, bu oran Avrupa ortalamasının oldukça üstünde.

10. İngiltere'de yetişkinlerin %40'ı kredi kartı borcu ödüyor, bu oran Avrupa ortalamasının oldukça üstünde.

İngiltere’de yetişkinlerin %40'ı kredi kartı borcu ödüyor. Bu da Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde bir oran. İngiltere'deki kredi kartı kullanım oranı ve tüketicilerin borçlanma alışkanlıkları, bu yüksek borç oranına yol açıyor.

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11. Kredi kartı kullanımı Asya-Pasifik bölgesinde son beş yılda %15 oranında arttı ve özellikle Hindistan ve Çin gibi pazarlarda hızla yaygınlaşıyor.

Asya-Pasifik bölgesinde kredi kartı kullanımı hızla artıyor. Son beş yılda kullanım %15 oranında arttı ve özellikle Hindistan ve Çin gibi kalabalık nüfuslu ülkeler, bu büyümenin başını çekiyor. Artan gelir düzeyi ve dijitalleşme, kredi kartlarına olan talebi artırıyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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