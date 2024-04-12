Dünya Devi Şirketlerin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Dünya Devi Şirketlerin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Dünya devi şirketlerin tarihini ne kadar iyi biliyorsun? Eğer iddialıysan bu test tam sana göre.
Hazırsan başlayalım.
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1. Günümüzün dev şirketlerinden biri olan Amazon ilk kurulduğunda ne satıyordu?
2. Dünyanın en büyük perakende satış zinciri olan Walmart hangi ülkede tutunamayıp batmıştır?
3. Apple kurulduktan kısa bir süre sonra 3. ortak olan Ronald Wayne şirket hisselerinin yüzde 10'una sahipti. Peki Wayne bu yüzde 10'luk hisseyi diğer ortaklara kaç dolara sattı?
4. Dünyanın dev teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung ilk kurulduğunda faaliyet alanı neydi?
5. İlk seri otomobil üretimi yapan Ford fabrikası hangi ülkede kurulmuştu?
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6. Günümüzde otobüs ve kamyon üretimi yapan MAN kaç yılında kurulmuştur sence?
7. Zara, Bershka, Pull & Bear gibi büyük giyim mağazalarını bünyesinde bulunduran Inditex Grup'un toplam mağaza sayısı kaç olabilir?
8. Son sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes Benz Group'un kurucularından biridir?
Daha iyi olabilirdi.
Dev şirketler senden sorulur.
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