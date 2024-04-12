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Dünya Devi Şirketlerin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Dünya Devi Şirketlerin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

godot
godot - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 17:02

Dünya devi şirketlerin tarihini ne kadar iyi biliyorsun? Eğer iddialıysan bu test tam sana göre.

Hazırsan başlayalım.

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1. Günümüzün dev şirketlerinden biri olan Amazon ilk kurulduğunda ne satıyordu?

1. Günümüzün dev şirketlerinden biri olan Amazon ilk kurulduğunda ne satıyordu?

2. Dünyanın en büyük perakende satış zinciri olan Walmart hangi ülkede tutunamayıp batmıştır?

2. Dünyanın en büyük perakende satış zinciri olan Walmart hangi ülkede tutunamayıp batmıştır?

3. Apple kurulduktan kısa bir süre sonra 3. ortak olan Ronald Wayne şirket hisselerinin yüzde 10'una sahipti. Peki Wayne bu yüzde 10'luk hisseyi diğer ortaklara kaç dolara sattı?

3. Apple kurulduktan kısa bir süre sonra 3. ortak olan Ronald Wayne şirket hisselerinin yüzde 10'una sahipti. Peki Wayne bu yüzde 10'luk hisseyi diğer ortaklara kaç dolara sattı?

4. Dünyanın dev teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung ilk kurulduğunda faaliyet alanı neydi?

4. Dünyanın dev teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung ilk kurulduğunda faaliyet alanı neydi?

5. İlk seri otomobil üretimi yapan Ford fabrikası hangi ülkede kurulmuştu?

5. İlk seri otomobil üretimi yapan Ford fabrikası hangi ülkede kurulmuştu?
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6. Günümüzde otobüs ve kamyon üretimi yapan MAN kaç yılında kurulmuştur sence?

6. Günümüzde otobüs ve kamyon üretimi yapan MAN kaç yılında kurulmuştur sence?

7. Zara, Bershka, Pull & Bear gibi büyük giyim mağazalarını bünyesinde bulunduran Inditex Grup'un toplam mağaza sayısı kaç olabilir?

7. Zara, Bershka, Pull & Bear gibi büyük giyim mağazalarını bünyesinde bulunduran Inditex Grup'un toplam mağaza sayısı kaç olabilir?

8. Son sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes Benz Group'un kurucularından biridir?

8. Son sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes Benz Group'un kurucularından biridir?

Daha iyi olabilirdi.

Biz senin daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Fena değilsin ama bazı detaylarda yanıldın. Ama hevesim ve ilgin sende potansiyel olduğunu gösteriyor. Hem insan öğrenmek içindir. Sen de bu testten birçok şey öğrendin 😎

Dev şirketler senden sorulur.

Bilginle bizi büyüledin. En küçük detaylara bile hakimsin. Genel kültür mü yoksa özel bir merak mı bilemedik... Dev şirketlerin tarihinde nerede ne olmuş hepsinin hesabını sen tutuyorsun resmen. Hepsi sana hisse vermeli 😇

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