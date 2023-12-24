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Dünya Çapında Tüm Zamanların En Büyük 10 Borsa Kurdu

etiket Dünya Çapında Tüm Zamanların En Büyük 10 Borsa Kurdu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 14:01

Borsada doğru kararlar vermek için bu işe saatlerini ve hatta yıllarını vermiş kişileri takip etmek yapılabilecek en doğru şey. Biz de bu içeriğimizde borsanın kurdu olmuş bu isimleri derledik!

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1. Mark Minervini

1. Mark Minervini

Amerikalı bir yatırımcı ve borsa uzmanı olan Minervini, hisse senedi konusunda verdiği strateji ve yaptığı teknik analizleri ile öne çıkıyor. Ayrıca bu konudaki bilgisini paylaştığı bir kitabı da bulunuyor.

2. Joel Greenblatt

2. Joel Greenblatt

Yatırım stratejileri ile tanınan Greenblatt, yayınladığı kitabında yatırımcılara hisse senedi seçimi ve portföy oluşturma konularında basit ama etkili öneriler veriyor. 'Magic formula' olarak adlandırdığı yolla hisse senedi seçimi yaparak başarılı olmayı anlatıyor.

3. John Bogle

3. John Bogle

Yatırım dünyasında oldukça etkili bir isim olan Bogle'ın kendisini takip eden sadık takipçi kitlesine Boglehead deniyor. Bu kitle, Bogle'ın verdiği uzun vadeli yatırım tavsiyelerini takip ediyor.

4. Michael Burry

4. Michael Burry

Ünlü isimlerin yer aldığı The Big Short isimli filmde de konu edilen Burry, 2008 mali krizi yaşanırken hipotek piyasası ile ilgili öngörüleriyle tanınmıştı.

5. Jesse Livermore

5. Jesse Livermore

1940 yılında vefat etmesine rağmen günümüzde hala Livermore'dan bahsetmemizin sebebi, Wall Street'in efsanevi figürlerinden biri olması! Livermore, hisse senedi spekülasyonları yapmada da uzmandı.

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6. Warren Buffett

6. Warren Buffett

Yatırım dünyasında Omaha Bilgesi olarak da anılan Buffett, uzun vadeli yatırım stratejilerinin başarısıyla biliniyor. Hisse senetleri ve şirketler hakkında derinlemesine araştırmaların ardından analizler yapan Buffett, büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklanıyor.

7. William J. O'Neil

7. William J. O'Neil

O'Neil, yatırımcıların hisse senedi piyasasında başarılı olması için gerekli strateji ve yaklaşımları sunarak deneyimlerini paylaşıyor. Özellikle de hisse senedi seçimi konusunda önemli ve etkili bilgiye sahip.

8. Ray Dalio

8. Ray Dalio

Risk yönetimi, makro ekonomi ve piyasa döngüleri konularında uzmanlaşan Dalio'nun kuruculuğunu yaptığı  Bridgewater Associates, dünyanın en başarılı hedge fonlarından biri olarak kabul ediliyor. Dalio'nun bu başarısından dolayı yatırımcılar onun bilgilerinden faydalanmak istiyor.

9. Benjamin Graham

9. Benjamin Graham

Graham 1976'da vefat etmesine rağmen yatırım dünyasının temel taşlarından biri olarak görülen Akıllı Yatırımcı kitabı nedeniyle bugün hala söyledikleri değerli görülen bir ekonomist.

10. Peter Lynch

10. Peter Lynch

Lynch, Fidelity Magellan Fonu'nu yönettiği ve büyük bir başarıya ulaştırdığı için Wall Street'te ünlü bir fon yöneticisi olarak tanınıyor. Lynch, yatırımcılara basit ama etkili yatırım fikirleri vererek popüler oldu.

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