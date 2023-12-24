Dünya Çapında Tüm Zamanların En Büyük 10 Borsa Kurdu
Dünya Çapında Tüm Zamanların En Büyük 10 Borsa Kurdu
Borsada doğru kararlar vermek için bu işe saatlerini ve hatta yıllarını vermiş kişileri takip etmek yapılabilecek en doğru şey. Biz de bu içeriğimizde borsanın kurdu olmuş bu isimleri derledik!
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1. Mark Minervini
2. Joel Greenblatt
3. John Bogle
4. Michael Burry
5. Jesse Livermore
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6. Warren Buffett
7. William J. O'Neil
8. Ray Dalio
9. Benjamin Graham
10. Peter Lynch
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