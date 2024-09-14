Dünya Borsaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Borsalar, küresel ekonominin nabzını tutan devasa finansal arenalar olarak karşımıza çıkıyor. Hisse senetleri, endeksler, boğa piyasaları ve ayı piyasaları... Tüm bu terimler kafanızı karıştırıyor mu yoksa zaten her gün takip ettiğiniz kavramlar mı? Dünya borsalarıyla ne kadar içli dışlı olduğunuzu merak ediyorsanız, bu test tam size göre!

Bu testte, dünyanın dört bir yanındaki borsalar, yatırım stratejileri ve finansal terimlerle ilgili bilginizi sınayacağız. Hem eğleneceğiniz hem de belki de yeni şeyler öğreneceğiniz bu sorularla, borsa konusundaki bilginizi test etmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!