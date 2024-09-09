Düğününde 'Cart Curt' Parçası Çalan Gelin İsyan Etti! "İstemediğim Tek Şarkıyı Açmışlar"

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'ed.kara' adıyla paylaşım yapan bir kişi, düğününde 'Cart Curt' parçası çalmasına isyan etti. DJ'e istemediğini söylediğini belirten gelin, 'İğrenç bir şarkı.' diyerek tepki gösterdi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta sıkça kullanılan şarkılardan biri olan 'Romantik Erhan'ın 'Cart Curt' isimli parçasının düğününde çalınmasına isyan eden gelin gündem oldu.
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Şarkının çalınması esnasında gelin odasında oturan gelin, "İstemediğim tek şarkı cart curt dedim, iğrenç bir şarkı." diyerek duruma tepki gösterdi.
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