Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Sürekli Arttı Düştü Denilen “Parite” Nedir?

Dövizle haşır neşir olan herkesin bir noktada kulağına çalınmıştır: “Parite yükseldi”, “parite düştü”... Peki bu parite denen şey tam olarak ne? Dolarla mı ilgisi var, Euro ile mi? Yoksa sadece yatırımcıların takip ettiği bir şey mi? Dr. Hakan Özerol’un anlatımıyla 'parite' kavramını gelin birlikte öğrenelim. 👇