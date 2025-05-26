Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Sürekli Arttı Düştü Denilen “Parite” Nedir?
Dövizle haşır neşir olan herkesin bir noktada kulağına çalınmıştır: “Parite yükseldi”, “parite düştü”... Peki bu parite denen şey tam olarak ne? Dolarla mı ilgisi var, Euro ile mi? Yoksa sadece yatırımcıların takip ettiği bir şey mi? Dr. Hakan Özerol’un anlatımıyla 'parite' kavramını gelin birlikte öğrenelim. 👇
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Parite, iki yabancı para biriminin birbirine olan oranıdır.
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Pariteyle döviz kuru aynı şey değil!
Parite, sadece ekonomistlerin değil, herkesin hayatını etkiliyor!
Parite neden yükselir veya düşer?
Paritenin artması veya düşmesi ne anlama gelir?
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Pariteyi kimler takip etmeli?
Yatırım yaparken parite kavramını bilmek şart!
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