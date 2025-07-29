Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Gerçek İşsizlik Oranı Ne?
Toplanın gerçek işsizlik oranını öğreniyoruz! Gerçek işsizlik oranını ve işsizlik oranının nasıl hesaplandığını Dr. Hakan Özerol'a sorduk o da yanıtladı. Bakalım gerçekten işsizlik oranı ne kadar? Hazırsanız hadi keşfediyoruz!
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Gerçek işsizlik oranını öğrenmeden önce işsiz kime denir onu tanımlamamız ve işsizlik oranının nasıl hesaplandığını öğrenmemiz gerekiyor.
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Çünkü gün içerisinde sokakta, kafede gördüğümüz çalışmayan insanların hepsi işsiz olarak tanımlanmaz.
Öncelikle her çalışmayan işsiz olarak tanımlanmaz, burada işsizlik kelimesini doğru tanımlamak gerekir.
İşsizlik oranı, iş arayan ancak işe giremeyen kişilerin toplam işgücüne oranıdır.
İşgücü, çalışanlar ile aktif iş arayanların toplamını ifade eder.
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Kayıt dışı çalışanlar ve zorunlu yarı zamanlı çalışanlar da resmi işsizlik oranına yansıtılmaz.
İşsizlik verileri sadece sayı değil, aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal durumunu yansıtan önemli bir göstergedir.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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