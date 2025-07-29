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Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Gerçek İşsizlik Oranı Ne?

etiket Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Gerçek İşsizlik Oranı Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 14:01

Toplanın gerçek işsizlik oranını öğreniyoruz! Gerçek işsizlik oranını ve işsizlik oranının nasıl hesaplandığını Dr. Hakan Özerol'a sorduk o da yanıtladı. Bakalım gerçekten işsizlik oranı ne kadar? Hazırsanız hadi keşfediyoruz!

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Gerçek işsizlik oranını öğrenmeden önce işsiz kime denir onu tanımlamamız ve işsizlik oranının nasıl hesaplandığını öğrenmemiz gerekiyor.

Çünkü açıklanan işsizlik oranı 'işsiz' tanımına giren kişiler ile hesaplanır bu yüzden de işsizlik oranını öğrenmeden önce nasıl hesaplandığını öğrenmek önemlidir.

Çünkü gün içerisinde sokakta, kafede gördüğümüz çalışmayan insanların hepsi işsiz olarak tanımlanmaz.

Biz sokakta iş saatleri içerisinde gördüğümüz kişileri işsiz olarak tanımlarız ve işsizlik oranı açıklandığında bunun yanlış olduğunu düşünürüz ama burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

Öncelikle her çalışmayan işsiz olarak tanımlanmaz, burada işsizlik kelimesini doğru tanımlamak gerekir.

Belirli bir yaş grubunda olan, belirli bir süredir iş arayan ve iş bulduğunda hemen iş başı yapabilecek kişilere 'işsiz' denir. Yani işsiz kategorisine girmek için belirli şartları karşılamak gerekiyor.

İşsizlik oranı, iş arayan ancak işe giremeyen kişilerin toplam işgücüne oranıdır.

Bu oran resmi kurumlar tarafından düzenli olarak açıklanır. Bu yüzden burada işsizlik kadar iş gücünü de doğru hesaplamak gerekir.

İşgücü, çalışanlar ile aktif iş arayanların toplamını ifade eder.

İş aramayan kişiler işgücüne dahil edilmez. Çalışabilir nüfus ile işsizlik birlikte hesaplanır. Örneğin, 10 kişi işsizse ve 90 kişi çalışıyorsa işsizlik oranı %10'dur.

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Kayıt dışı çalışanlar ve zorunlu yarı zamanlı çalışanlar da resmi işsizlik oranına yansıtılmaz.

Bu noktada her çalışmayan kişi işsiz sayılmadığı için oran sandığımızdan daha farklı olabilir. Dikkat etmemiz gereken şey resmi işsizlik oranlarının nasıl hesaplandığını öğrenmekti. Bu yüzden işsiz kategorisine giren kişilerin dahil edildiğini unutmamak gerekiyor.

İşsizlik verileri sadece sayı değil, aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal durumunu yansıtan önemli bir göstergedir.

İşsizlik kategorisine girmeyen ama çalışmayan kişileri de dahil ettiğimizde oran tabii ki artabilir.

Gelin bir de Dr. Hakan Özerol'dan dinleyelim 👇🏼

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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