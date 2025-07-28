Dr. Hakan Özerol’un Size Bir Mesajı Var: “Çin Bir Yere Gitmiyor Merak Etmeyin!"
Bir dönem ekonomik anlamda yükselişe geçen Çin'in şimdiki durumu ne olacak? Pandemi döneminde değişen dinamiklerden sonra Çin'e ne olacak? Eğer bu soruları merak ediyorsanız Dr. Hakan Özerol açıklıyor, biz de anlatıyoruz!
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Son dönemde en çok merak edilen sorulardan biri "Çin nereye gidiyor?"
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Çin, 1970’lerden pandemiye kadar yıllık ortalama %8’in üzerinde büyüyerek tarihi bir ekonomik başarı elde etti.
Pandemi Çin’de erken patlak verince ekonomi sert şekilde kapandı ve büyüme trendi keskin biçimde değişti.
Pandemi sonrasında Çin’in büyüme oranları %4–6 bandına geriledi.
Çin’de sürdürülebilir büyüme için gerekli eşik yaklaşık %7 olarak görülüyor.
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Çin’in yavaşlaması, küresel ekonomi için de yavaşlama anlamına geliyor.
Yakın dönemde Çin Yuanı'nın güçlenmesi beklenmiyor.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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