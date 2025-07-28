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Dr. Hakan Özerol’un Size Bir Mesajı Var: “Çin Bir Yere Gitmiyor Merak Etmeyin!"

etiket Dr. Hakan Özerol’un Size Bir Mesajı Var: “Çin Bir Yere Gitmiyor Merak Etmeyin!"

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 14:01

Bir dönem ekonomik anlamda yükselişe geçen Çin'in şimdiki durumu ne olacak? Pandemi döneminde değişen dinamiklerden sonra Çin'e ne olacak? Eğer bu soruları merak ediyorsanız Dr. Hakan Özerol açıklıyor, biz de anlatıyoruz!

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Son dönemde en çok merak edilen sorulardan biri "Çin nereye gidiyor?"

Çin yükselişte mi yoksa düşüşte mi? Yeni Amerika Birleşik Devletleri, Çin mi olacak? Çin'e ne olacak? Bu soruların yanıtlarını öğrenmek için önce Çin'e ufak bir tarihi bakış atalım.

Çin, 1970’lerden pandemiye kadar yıllık ortalama %8’in üzerinde büyüyerek tarihi bir ekonomik başarı elde etti.

Bu uzun dönemli performans, küresel ölçekte bir rekor olarak değerlendiriliyordu ve Çin için büyük bir yükseliş bekleniyordu.

Pandemi Çin’de erken patlak verince ekonomi sert şekilde kapandı ve büyüme trendi keskin biçimde değişti.

Özellikle bu kırılma, uzun süredir devam eden ivmeyi durdurdu ve beklentileri tamamen farklı bir yöne çevirdi.

Pandemi sonrasında Çin’in büyüme oranları %4–6 bandına geriledi.

Bu rakamlar başka ülkeler için iyi sayılsa da Çin için yetersiz kabul edilmeye başlandı çünkü çok iyi bir ivme yakalayan Çin'de bir anda üretim ve ticaret farklı bir boyuta geçti.

Çin’de sürdürülebilir büyüme için gerekli eşik yaklaşık %7 olarak görülüyor.

Bu seviyenin altındaki büyüme, işsizliğin artmasına neden oluyor, bu yüzden de tehlikeli bir noktada değerlendiriliyor. 2020’den bu yana Çin, %5 büyümeyi bile ortalama olarak tutturmakta zorlanıyor.

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Çin’in yavaşlaması, küresel ekonomi için de yavaşlama anlamına geliyor.

Çin’in üretimdeki payı yüksek olduğu için bu gelişme aslında tüm dünyayı da etkiliyor, bu yüzden de oldukça önemli. Zayıf büyümenin, demir, çelik, enerji gibi ham madde talebini azaltması bekleniyor. Bu da küresel emtia fiyatlarında ani artışlar beklememek gerektiği anlamına geliyor.

Yakın dönemde Çin Yuanı'nın güçlenmesi beklenmiyor.

Bu yüzden de yakın dönemde Çin Borsası'nın da zayıf seyretmesi olası bir durum olarak görülüyor. Bu durumun da Çin'e olan ilgiyi azaltması bekleniyor. Küresel piyasalar ve ekonomiler üzerindeki etkilerden dolayı Çin’in ekonomik seyrini takip etmek kritik önem taşıyor, bundan dolayı da Çin'in ekonomik durumu dış piyasalar için de oldukça önemli.

Bir de bu konuyu Dr. Hakan Özerol'u buradan dinleyebilirsiniz 👇🏼

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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