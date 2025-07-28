Dr. Hakan Özerol’un Size Bir Mesajı Var: “Çin Bir Yere Gitmiyor Merak Etmeyin!"

Bu yüzden de yakın dönemde Çin Borsası'nın da zayıf seyretmesi olası bir durum olarak görülüyor. Bu durumun da Çin'e olan ilgiyi azaltması bekleniyor. Küresel piyasalar ve ekonomiler üzerindeki etkilerden dolayı Çin’in ekonomik seyrini takip etmek kritik önem taşıyor, bundan dolayı da Çin'in ekonomik durumu dış piyasalar için de oldukça önemli.