Dr. Hakan Özerol Hoca’ya Sorduk: Dillerden Düşmeyen Muhteşem 7’li Nedir?

Bu yedili hala güçlü, hala gözde. Ama artık sadece parlak logolara değil, şirketlerin bilançolarına da bakmanın zamanı geldi. Çünkü her ne kadar muhteşem olsalar da bir yerde işler ters giderse düşüşleri de epik olabiliyor. Tam da bu yüzden yatırım yaparken temkinli olmakta fayda var. Hisselerin çekiciliği göz kamaştırsa da risklerin gölgesi de bir o kadar uzun. Sonuç olarak, bu isimler ya yatırımcısını süper kahraman gibi hissettirecek ya da… borsanın kötü günlerinde başrolü alacak.