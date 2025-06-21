Dr. Hakan Özerol Hoca’ya Sorduk: Dillerden Düşmeyen Muhteşem 7’li Nedir?
Düşünün, bir borsa var ve onun kaderini sadece 7 karakter belirliyor. Evet, yanlış duymadınız! Amerikan borsasını adeta sırtlayan bu 'Muhteşem 7'liden bahsediyoruz. İçinde Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla ve Nvidia gibi devler var. Peki ama bu 7'li gerçekten neden bu kadar özel?
Gelin, onların perde arkasını Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol ile birlikte öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhteşem 7’li nedir ve kimlerden oluşuyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece 7’si, diğer 42’ye bedel mi?
Bir Apple sallansa, bütün endeks titriyor.
Fonların yıldızı, yeni neslin gözdesi!
Peki onlar geleceğin kahramanları mı yoksa borsa balonu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın