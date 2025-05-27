Dr. Hakan Özerol’dan Birlikte Öğrenelim: Enflasyon Muhasebesi Nedir?
Türkiye gibi yüksek enflasyon ortamlarında sıkça duyduğumuz bir kavram var: Enflasyon Muhasebesi. Kulağa teknik gelse de, aslında şirketlerin mali tablolarını daha doğru yansıtabilmesi için yapılan bir düzeltmeden ibaret. Dr. Hakan Özerol, bu konuyu da herkesin anlayabileceği şekilde açıklıyor. Gelin birlikte enflasyon muhasebesinin detaylarına bakalım! 👇
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Enflasyon muhasebesi neden gündeme geldi?
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Amaç, gerçeğe daha uygun mali tablolar oluşturmak.
Sadece bazıları için değil, tüm şirketler için geçerli!
Peki, nasıl yapılıyor bu enflasyon muhasebesi?
Varlıklar yeniden değerleniyor.
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Şirketin karı düşebilir, ama bu kötü bir şey değil.
Tek seferlik değil, devamlı yapılmalı!
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