Dr. Hakan Özerol’dan Birlikte Öğrenelim: Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse enflasyon muhasebesi, çok yüksek enflasyon ortamında şirketlerin elde etmedikleri karlar üzerinden vergi ödememeleri için uygulanan bir sistem. Dr. Özerol’un altını çizdiği önemli bir konu daha var. Bu uygulamanın bir defaya mahsus değil, düzenli bir şekilde yapılması gerektiği. Çünkü enflasyon da sürekli değişiyor, dolayısıyla mali tablolar da buna göre güncellenmeli.