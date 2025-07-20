Dr. Hakan Özerol’dan Birlikte Öğrenelim: Davranışsal Finans Nedir?
Davranışsal finans nedir, ne değildir? Davranışsal finans hakkında bilmeniz gereken her şeyi Dr. Hakan Özerol açıklıyor biz de anlatıyoruz. Hazırsanız davranışsal finans hakkındaki her şeyi bu içerikte açılıyoruz, hadi başlayalım!
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Öncelikle davranışsal finans nedir onu tanımlayalım. Davranışsal finans, finans ve psikolojiyi birleştiren bir disiplindir.
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Bu disiplinin temelinde “insan sistematik olarak mantıksız davranır” görüşü vardır.
İrrasyonel davranışlar özellikle harcama kararlarında net biçimde görülür.
Bu sapmalar sadece harcamalarda değil, tasarruf kararlarında da gözlemlenir.
Yatırım kararları da rasyonellikten sapmalara açıktır.
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Genel olarak yaş, medeni durum, ruh hali gibi kişisel faktörler finansal davranışları etkiler.
Davranışsal finans genellikle geleneksel finans teorilerinin eksik bıraktığı alanları tamamlar.
Genel bir şekilde özetleyecek olursak davranışsal finans, insanların neden aynı hataları yaptığını ve bu hataların finansal sonuçlarını anlamaya çalışır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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