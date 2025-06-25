Dr. Hakan Özerol’da Birlikte Öğrenelim: ÜFE Nedir?

Ekonomide fiyatların neden arttığını anlamak hem bireysel bütçemizi hem de genel ekonomik gidişatı yorumlamak açısından oldukça önemli. Bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan biri de üfe yani 'Üretici Fiyat Endeksi'. Üretim aşamasındaki maliyetlerin zaman içinde nasıl değiştiğini takip etmek için kullanılan bu endeks, aynı zamanda enflasyonun kaynağını anlamamızda da büyük rol oynar.

Gündelik hayatta fark etmesek de bir ürünün fiyatındaki değişim aslında çok sayıda maliyet kaleminin etkisiyle şekillenir. Üfe hakkında detaylı bilgiyi Dr. Hakan Özerol aktarıyor, hadi hep birlikte göz atalım.