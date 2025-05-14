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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Kredi Kartı Neden Günah Keçisi? Doğru Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olur?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Kredi Kartı Neden Günah Keçisi? Doğru Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olur?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 14:01

Kredi kartı, bazıları için bir cankurtaran, bazıları içinse ekonomik çöküşün ilk adımı... Peki ama neden bu kadar tartışmalı? Kredi kartını suçlamak ne kadar doğru? Dr. Hakan Özerol, kredi kartları hakkındaki önyargılara net bir açıklık getiriyor ve aslında sorunun kartta değil, kullananda olduğunu basit ve çarpıcı örneklerle anlatıyor.

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Son dönemlerde neden kredi kartıyla ilgili olumsuz yorumlar var?

Son zamanlarda ekonomik durumlar sebebiyle kredi kartlarıyla ilgili çok fazla şey duyuyoruz. Limitlerin azaltılması, taksitlerin sınırlandırılması, faizlerin yükselmesi... Aslında tüm bunlar ekonomi yönetimleri tarafından ortaya atılan dönemsel konular. Peki, kredi kartının işlevi aslında tam olarak ne? 👇

Kredi kartı aslında bir ödeme aracıdır, borç aracı değil!

Herkes kredi kartını bir borç kapısı olarak görüyor ama aslında o, sadece ödemeleri ertelemenin bir yolu. Sorun, bu ertelemeyi gelirinin ötesinde yapman. Yani olay kartta değil, harcama disiplinsizliğinde.

Kredi kartının avantajı bazı durumlarda dezavantaja dönüşebilir!

Kredi kartlarıyla yapılan taksitli alışveriş kulağa masum geliyor ama eğer bu harcamanın toplamı bütçeni zorluyorsa taksit seni kurtarmıyor, sadece batışı yavaşlatıyor. O yüzden her taksit avantaj değildir. Bütçeni iyi analiz etmeden taksit tuzağına düşme!

Asgari ödeme kurtarmaz, süründürür!

Kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödemek “ben bu ayı atlatayım yeter” düşüncesi gibi görünebilir ama aslında faiz yükünün büyümesine neden olur. Kart borcunun tamamını ödemiyorsan, cebinde delik büyüyor demektir...

Kredi kartının 'kredi' tarafı neyi ifade ediyor?

Kredi kartı kullanırken harcanan limit aslında banka tarafından verilen ve kolay kullanılabilen bir 'kredi'! Elinde nakit olmadığında veya banka kartında paran olmadığında kredi kartına sarılıyorsun ve işin anında çözülüyor ama bunun, önünde sonunda faizlerle de artabilecek bir borç olduğunu unutma!

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Limitin yüksek olması, harcaman gerektiği anlamına gelmez!

Kredi kartı limiti, sınırsız harcama hakkı değil. Gelirine göre belirlenmiş bir üst sınır olabilir ama o sınıra kadar borç yapmak seni bir çıkmaza sokabilir. Önemli olan harcamaları limitin altında tutabilmek!

"Ben kendimi tutamıyorum!" diye düşünüyorsan ne yapmalısın?

Eğer kredi kartı limitin aylık gelirinin üzerindeyse ve kontrolsüz harcamalar yapıyorsan daha fazla borç sarmalına girmemek için limitini düşürebilirsin. 'Bana neden bu kartı verdiler?' diyorsan da kartı evde bırakabilirsin. 😎

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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