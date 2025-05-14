Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Kredi Kartı Neden Günah Keçisi? Doğru Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olur?

Kredi kartı, bazıları için bir cankurtaran, bazıları içinse ekonomik çöküşün ilk adımı... Peki ama neden bu kadar tartışmalı? Kredi kartını suçlamak ne kadar doğru? Dr. Hakan Özerol, kredi kartları hakkındaki önyargılara net bir açıklık getiriyor ve aslında sorunun kartta değil, kullananda olduğunu basit ve çarpıcı örneklerle anlatıyor.