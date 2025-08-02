Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Faizler Ne Zaman Düşecek?

Faiz politikası, enflasyonu sabit tutmak ve fiyat istikrarı sağlamak için Merkez Bankasının sıklıkla başvurduğu bir araç. Yakın zamanda yıl sonu enflasyon hedeflerinin güncellenmesiyle birlikte bu sefer yakın zamanda alınacak olası faiz kararı, tüketicileri yakından etkiliyor. Çünkü faiz politikasında söz konusu olacak yukarı veya aşağı yönlü bir değişiklik, özellikle konut kredisi kullanacakları yakından ilgilendiriyor.

Bu içeriğimizde Finans Uzmanı Dr. Hakan Özerol'un verdiği bilgiler ışığında, faizlerin ne zaman düşeceğini veya bu düşüşün ne getireceğini inceleyeceğiz.