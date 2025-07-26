Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Dış Ticaret Açığı Ne?
Dış ticaret açığı nedir? Dış ticaret açığı neden oluşur? Eğer bu soruların yanıtlarını merak ediyorsanız çok doğru yerdesiniz! Dr. Hakan Özerol dış ticaret açığını, sonuçlarını ve etkilerini anlatıyor biz de finans alanında bilgileniyoruz. Hazırsanız hadi bakalım, başlıyoruz!
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Öncelikle dış ticaret açığının ne olduğunu öğrenerek başlayalım.
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Yani bir ülkenin yurt dışına sattığı mallarla, yurt dışından aldığı malların tutarları kıyaslanır.
İhracat, ithalattan fazlaysa buna buna "dış ticaret fazlası" denir.
Eğer ithalat, ihracattan fazlaysa "dış ticaret açığı" oluşur.
Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde dış ticaret açığı genellikle sık görülen bir durumdur.
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Dış ticaret dengesi sadece rakamsal bir veri değil, ekonomik gidişatın güçlü bir göstergesidir.
Dış ticaret açığı kısa vadede hayatı ucuzlatabilir gibi görünse de uzun vadede zararlara yol açabilir.
Dışa bağımlılık uzun vadede ciddi ekonomik sorunlar doğurabilir.
Kısa süreli dış ticaret açıkları tolere edilebilir olsa bile sürekli hale gelmesi tehlikelidir.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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