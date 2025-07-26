Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Dış Ticaret Açığı Ne?

Eğer bu iki tutar birbirine eşitse, dış ticaret dengede demektir. Çünkü ticaretin fazlası da olabilir, açığı da. Önemli olan nokta aradaki dengeyi gözetmektir. Bu noktada dengeli bir dış ticaret, döviz giriş ve çıkışlarının da dengede olması anlamına gelir.