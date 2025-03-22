Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Yatırıma Nasıl ve Nereden Başlanmalı?

Eskiden borsada yatırım yapmak için yüksek tutarlara ihtiyacınız vardı. Şimdi ise BIST 100 endeks fonu gibi ürünler sayesinde küçük miktarlarla birçok hisseye yatırım yapabiliyorsunuz. ABD borsalarındaki hisselere erişim de teknoloji sayesinde çok daha kolay hale geldi.