Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Döviz Denince Neden Akla Hep Dolar Geliyor?
Döviz dediğimizde neden aklımıza pound, euro, baht veya şilin gelmiyor da dolar geliyor hiç düşündünüz mü? Bu sefer Dr. Hakan Özerol açıklıyor biz de neden dövizin dolar ile bağdaştığını anlıyoruz. Gerçekten tek döviz dolar mı? Euro neden döviz olarak aklımıza gelmiyor? Tüm bu soruların yanıtı bu içerikte, hazırsanız başlıyoruz!
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“Döviz” denince aklımıza gelen ve çoğu zaman kastedilen para birimi Amerikan Doları’dır.
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Amerikan Doları, Euro’dan çok daha eski ve köklü bir para birimidir bu yüzden de tarihi daha eskilere dayanır.
Aynı zamanda merkez bankalarının döviz rezervlerinde en çok tuttukları para birimi dolardır.
Petrol ve altın gibi değerli ögeler de dolar üzerinden fiyatlandırılır.
Dolar, dünyada en çok işlem gören ve ticareti yapılan para birimi olarak karşımıza çıkar.
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Türkiye’de dövizle yapılan işlemlerde öncelikle dolar esas alınır, bu yüzden döviz deyince aklımıza ilk doların gelmesi de pek mantıksız bir şey değildir.
Amerikan Doları, küresel finans sisteminde “referans para” konumundadır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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