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Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Döviz Denince Neden Akla Hep Dolar Geliyor?

etiket Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Döviz Denince Neden Akla Hep Dolar Geliyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 17:02

Döviz dediğimizde neden aklımıza pound, euro, baht veya şilin gelmiyor da dolar geliyor hiç düşündünüz mü? Bu sefer Dr. Hakan Özerol açıklıyor biz de neden dövizin dolar ile bağdaştığını anlıyoruz. Gerçekten tek döviz dolar mı? Euro neden döviz olarak aklımıza gelmiyor? Tüm bu soruların yanıtı bu içerikte, hazırsanız başlıyoruz!

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“Döviz” denince aklımıza gelen ve çoğu zaman kastedilen para birimi Amerikan Doları’dır.

Aslında bu durum hem küresel alışkanlıklardan hem de ekonomik gerçeklerden kaynaklanır. Toplumun genelinde de döviz direkt olarak dolar ile bağdaşmıştır.

Amerikan Doları, Euro’dan çok daha eski ve köklü bir para birimidir bu yüzden de tarihi daha eskilere dayanır.

Euro yalnızca 25 yıllık bir para birimidir ama dolara baktığımızda 100 yılı aşkın süredir piyasada olduğunu görürüz. Doların bu tarihsel üstünlüğü onun zaman içerisinde küresel güven kazanmasında büyük rol oynamıştır.

Aynı zamanda merkez bankalarının döviz rezervlerinde en çok tuttukları para birimi dolardır.

Bu durum doların dünya genelinde likiditesini ve güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda da rezervlerdeki bu ağırlık, doların takip edilme oranını yükseltir.

Petrol ve altın gibi değerli ögeler de dolar üzerinden fiyatlandırılır.

Bu durum da da doların küresel ticaretteki merkezi konumunu güçlendirirken enerji fiyatlarından borsalara kadar pek çok alanın doğrudan dolara bağlı olmasını sağlar.

Dolar, dünyada en çok işlem gören ve ticareti yapılan para birimi olarak karşımıza çıkar.

Yatırımcılar, şirketler ve devletler tarafından dolara her gün milyonlarca yapılır. Bu yüksek hacim zaman içerisinde doları döviz piyasalarının doğal referansına dönüştürmüştür.

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Türkiye’de dövizle yapılan işlemlerde öncelikle dolar esas alınır, bu yüzden döviz deyince aklımıza ilk doların gelmesi de pek mantıksız bir şey değildir.

Bankalar ve finans kuruluşları, diğer para birimlerinin değerini dolar kuru üzerinden hesaplar. Yani siz euro almak isteseniz bile arada dolar paritesi devrededir. Euro bile dolara göre hesaplanır. Farklı para birimleriyle işlem yaparken bile dolar, aracı konumundadır. Euro, sterlin veya frank gibi paralar genellikle dolarla karşılaştırılarak değer kazanır ya da kaybeder.

Amerikan Doları, küresel finans sisteminde “referans para” konumundadır.

Uluslararası anlaşmalarda, kredi sözleşmelerinde ve borçlanmalarda dolar yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle dünyadaki tüm gelişmeler doları doğrudan etkiler. Hem tarihsel hem ekonomik olarak dolar, diğer tüm para birimlerine yön veren bir merkez halindedir.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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