Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Döviz Denince Neden Akla Hep Dolar Geliyor?

Döviz dediğimizde neden aklımıza pound, euro, baht veya şilin gelmiyor da dolar geliyor hiç düşündünüz mü? Bu sefer Dr. Hakan Özerol açıklıyor biz de neden dövizin dolar ile bağdaştığını anlıyoruz. Gerçekten tek döviz dolar mı? Euro neden döviz olarak aklımıza gelmiyor? Tüm bu soruların yanıtı bu içerikte, hazırsanız başlıyoruz!