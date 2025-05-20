Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Dijitale Geçişin Hızlanması İnsanların İşsiz Kalması mı Demek?

Dr. Hakan Özerol'a göre her şeyin kısa süre içinde dijitale dönüşmesi o kadar da mümkün olmayabilir. Örneğin; tank bulundu ama hala asker var, otomatik pilot diye bir şey olsa da hala gerçek pilotlar var, dijital bankacılık var ama hala bankacılar da var. Kısacası, iş yapma biçimi değişebilir ama önemli olan teknolojiye adapte olup ondan faydalanabilmek.