Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Dijitale Geçişin Hızlanması İnsanların İşsiz Kalması mı Demek?
Yapay zeka, otomasyon ve dijital dönüşüm... Son zamanlarda bu kavramlar sadece teknoloji gündemini değil, ekonomik ve toplumsal hayatı da derinden etkiliyor. Peki dijitalleşmenin artması gerçekten işsizliğe mi yol açıyor? Dr. Hakan Özerol, bu kritik soruya bakın nasıl yanıt verdi. 👇
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“Dijitalleşme işsizliği artırır” algısı neden bu kadar yaygın?
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