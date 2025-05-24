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Dr. Hakan Özerol Açıklıyor: Yurt Dışından Hisse Senedi Nasıl Alınır?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor: Yurt Dışından Hisse Senedi Nasıl Alınır?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 17:01

Amerika'daki teknoloji devlerine yatırım yapmak ya da Avrupa borsasında işlem gören şirketlerin hisselerini almak kulağa güzel geliyor değil mi? Peki bunu Türkiye'den nasıl yapacağız? Dr. Hakan Özerol, bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı. İşte yurt dışından hisse senedi almak isteyenler için en önemli adımlar:

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Yurt dışı hisselere yatırım yapmak mümkün mü? Evet, ama birkaç şartla!

Türkiye’den oturduğun yerden yurt dışı borsalarına yatırım yapabilirsin. Bunun için aracı kurumların sunduğu uluslararası yatırım hesaplarına ihtiyacın var. Yani, “borsa” sadece Borsa İstanbul’dan ibaret değil. Doğru aracı kurumu seçmekten vergi beyanına kadar bazı ek adımlar var. Kulağa göz korkutucu gelse de, süreç sandığın kadar karmaşık değil.

Peki, yurt dışından hisse senedi almak finansal olarak ne kadar mantıklı?

Evet, böyle bir yatırım yapmak finansal açıdan oldukça mantıklı. Çünkü yatırımın en temel kuralı portföy oluşturmak! Ama her şeyde olduğu gibi bunda da risk var! Bu riski düşürmenin yolu da Türk hisse senetlerinin, yani Türk varlıklarının yanında başka ülkenin menkul kıymetlerine de yatırım yapmak.

Hisse senedini kolayca almak mümkün mü?

Sistematik riski düşürdükten sonra, portföyün toplam riski de düşmüş olur. Böylece dünyanın en iyi teknolojilerini üreten şirketlerin hisselerine ortak olmak mümkün hale gelir. Yani burada 'mesafe' bir engel teşkil etmiyor. Fakat bunu gerçekleştirmek için dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. 👇

Önce doğru aracı kurumu seçmen şart!

Yurt dışındaki hisselere ulaşmak istiyorsan, global piyasalara erişim sağlayan bir aracı kurumla çalışmalısın. Türkiye’de bazı bankalar ve yatırım şirketleri bu hizmeti sunuyor. Hesap açmak için genellikle mobil bankacılık ya da internet şubesi üzerinden başvuru yapman yeterli oluyor.

Riskleri göz ardı etme!

Yatırımın altın kuralı burada da geçerli: Tüm yumurtaları aynı sepete koyma! Yurt dışı hisseleri cazip olsa da portföyünü çeşitlendirmek ve riski bölmek uzun vadede seni daha sağlam bir zeminde tutar.

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Dolarla işlem yapacağın için döviz hesabını hazırla!

Yurt dışı hisseler genellikle döviz cinsinden işlem görüyor. Bu da yatırım yapmadan önce hesabında dolar bulundurman gerektiği anlamına geliyor. TL ile yatırım yapmak gibi bir durum burada geçerli değil, kur farkını da göz önünde bulundurmalısın.

Yatırım yapacağın hisseleri iyi araştır!

Yurt dışında binlerce şirket var ve hepsi cazip görünmeyebilir. Amazon, Apple gibi bilinen şirketlerin hisseleri popüler olsa da, yatırım yapmadan önce sektör, bilanço ve piyasa haberlerini mutlaka incele.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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