Dr. Hakan Özerol Açıklıyor: Yurt Dışından Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Evet, böyle bir yatırım yapmak finansal açıdan oldukça mantıklı. Çünkü yatırımın en temel kuralı portföy oluşturmak! Ama her şeyde olduğu gibi bunda da risk var! Bu riski düşürmenin yolu da Türk hisse senetlerinin, yani Türk varlıklarının yanında başka ülkenin menkul kıymetlerine de yatırım yapmak.