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Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Borsada Açığa Satış Nedir?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Borsada Açığa Satış Nedir?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 14:01

Borsada yatırım yapmak nasıl gerçekleşir? Al-sat mantığına göre ilerler. Yatırımcılar aldıkları varlıkların gidişatlarını inceler. Fiyatların yükselişi ve düşüşünü takip ederler. Dr. Hakan Özerol, bize yatırımcıların sadece fiyatların yükselmesini değil, aynı zamanda düşüşlere de odaklanıp kazanç sağladıklarını belirtiyor. Peki, bu nasıl gerçekleşir? Gelin birlikte bakalım!

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1. Hemen bir soru ile başlayalım!

Şimdi! Bir hisse senedinin fiyatının artacağını düşünüyorsanız ne yaparsınız? Alırsınız. Fiyatın düşeceği tahmin ediliyor ise almazsınız, değil mi? Çünkü mantık çok basit işler. Fiyatın artması bekleniyorsa alınır ve arttığı zaman da para kazanırsınız. Fiyatın düşeceği bekleniyor ise almazsınız. Çünkü ne para kazanır ne de kaybedersiniz. Peki, bu basit mantıktan biraz çıkarak size şu soruyu yöneltelim: Düşüşte para kazanmak mümkün mü?

2. Burada karşımıza açığa satış çıkıyor.

Evet, mümkün! Bir piyasada açığa satış mümkünse fiyatların düşmesini beklersiniz. Fiyatın düşeceğini beklediğiniz hisseyi başkasından ödünç alırsınız ve 100 TL'ye satarsınız. Tahminleriniz doğru çıkar ve fiyat 80 TL'ye düşer ise ne olur? Başkasından ödünç aldığınız hisseleri geri verdiğiniz zaman 20 TL kazanmış olursunuz. Fiyatının düşeceğini tahmin ettiğiniz bir varlığı başka birinden ödünç alıyorsunuz ve satıyorsunuz. Fiyat düştüğü zaman sattığınız varlığı geri alıp ödünç aldığınız kişiye geri teslim ediyorsunuz.

3. Açığa satış ile normal satış arasındaki farka bakalım.

Normal satış işlemi yatırımcının elinde bulunduğu hisseleri satmasıdır. Fakat açığa satışta yatırımcının elinde bir hisse ya da varlık yoktur! Sahip olmadığı hisseleri ödünç alarak satar. Açığa satış piyasanın daha likit olmasını sağlar. Yani bir hisse senedi değer kaybetmeden hemen nakde dönüştürülebilir. Fakat piyasaya olumsuz etkileri de vardır. Aşırı sert düşüşlere yol açabilir.

4. Açığa satışın riskleri nelerdir?

Borsanın birçok alanından bahsederken risk kavramını da geçirmemiz gerekiyor. Açığa satışta potansiyel bir zarar sınırsız olabilir... Ödünç alınıp piyasaya satılan hisse senedi fiyatı mantıksal olarak sonsuz kadar yükselebilir. 100 TL'ye açığa satılan bir hisse 150 TL'ye yükselebilir. Bu durumda yatırımcı çok büyük zarar görebilir. Bu noktada Dr. Hakan Özerol'un diğer açıklamalarında belirttiği bir şeyi unutmamak gerekir: Artıları ve eksileri vardır... Tüm yatırım araçları gibi!

5. Bazı dönemler yasaklanan borsada açığa satışın güncel durumu!

Birtakım idari ve politik sebeplerden dolayı borsada açığa satış bazı dönemler yasaklanıyor. Yasakla birlikte risklerini azaltmak isteyen yatırımcılar Türk borsa ortamından uzaklaşmaya başlar. Yasağın kalkması ile birlikte yabancı yatırımcılar mesafeleri aşar ve ülkemizin borsasına daha rahat bir şekilde adım atabilir diye düşünüyoruz. Peki, güncel durum nedir? 24 Mart 2025 itibari ile borsada açığa satış işlemleri yasaklanmıştır!

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6. Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

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asklepiospallas
asklepiospallas
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