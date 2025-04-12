Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Borsada Açığa Satış Nedir?

Şimdi! Bir hisse senedinin fiyatının artacağını düşünüyorsanız ne yaparsınız? Alırsınız. Fiyatın düşeceği tahmin ediliyor ise almazsınız, değil mi? Çünkü mantık çok basit işler. Fiyatın artması bekleniyorsa alınır ve arttığı zaman da para kazanırsınız. Fiyatın düşeceği bekleniyor ise almazsınız. Çünkü ne para kazanır ne de kaybedersiniz. Peki, bu basit mantıktan biraz çıkarak size şu soruyu yöneltelim: Düşüşte para kazanmak mümkün mü?