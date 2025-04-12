Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Borsada Açığa Satış Nedir?
Borsada yatırım yapmak nasıl gerçekleşir? Al-sat mantığına göre ilerler. Yatırımcılar aldıkları varlıkların gidişatlarını inceler. Fiyatların yükselişi ve düşüşünü takip ederler. Dr. Hakan Özerol, bize yatırımcıların sadece fiyatların yükselmesini değil, aynı zamanda düşüşlere de odaklanıp kazanç sağladıklarını belirtiyor. Peki, bu nasıl gerçekleşir? Gelin birlikte bakalım!
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1. Hemen bir soru ile başlayalım!
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2. Burada karşımıza açığa satış çıkıyor.
3. Açığa satış ile normal satış arasındaki farka bakalım.
4. Açığa satışın riskleri nelerdir?
5. Bazı dönemler yasaklanan borsada açığa satışın güncel durumu!
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