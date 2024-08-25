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Dozunu Kaçırmamak Lazım: İlişkinizde Mizaha Yer Verirken Karşınızdakini Kırmamak İçin 10 Öneri

etiket Dozunu Kaçırmamak Lazım: İlişkinizde Mizaha Yer Verirken Karşınızdakini Kırmamak İçin 10 Öneri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 23:01

İlişkiye mizahı dahil etmek hiç de fena bir fikir değildir. Hatta sizi eğlendireceği için ilişkiye de renk katabilir. Ancak karşınızdaki kırmamak da bu noktada çok önemlidir!

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1. Hassas konulara değinmekten olabildiğince kaçının!

Eğer ki partneriniz için örneğin sokak hayvanları veya aile üyeleri gibi hassas konular varsa bu konularda şaka yapmaktan olabildiğince kaçının. Sizin için ofansif bir şaka komik olabilirken, onun için rahatsız edici olabilir.

2. Şakaların dozunu ayarlamak için partnerinizi iyice tanıyın!

Bir insanı tanıdıkça onun nelere daha çok güleceğini, nelerden rahatsız olacağını daha iyi bilirsiniz. Bu yüzden ilişkiye mizahı iyice katmadan önce karşınızdakini iyice tanımaya bakın.

3. Mizahın amacının güldürmek olduğunu unutmayın!

Yaptığınız şakaları kaba olmak için değil, güldürmek için yapın. Kötü niyetli her türlü espriden kaçının. Karşınızdakini üzmenin komik bir yanı olamaz sonuçta!

4. Kişisel saldırılar için mizahı kullanmayın!

Partnerinizin sevmediğiniz bir yanı varsa bunun için mizahı kullanmayın. Bir şeyden hoşlanmıyorsanız bu konu hakkında şaka yapmak yerine sağlıklı olan yöntemi seçerek partnerinizle konu hakkında konuşun.

5. Partnerinizin sınırlarını zorlamayın!

Herkesin bir sınırı vardır. Bu sınırların zorlanması başta sorun yaratmayabilir ancak zamanla büyük sorunlar yaratarak ilişkinin zarar görmesine sebep olabilir. Kimseyi çok da zorlamamak lazım!

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6. Ortak bir espri dili geliştirin!

Partnerinizle ortak bir espri dili geliştirirseniz karşılıklı olarak çok daha fazla eğlenirsiniz. Hem tek taraf gülerse esprinin bir anlamı mı kalır? Mutluluk paylaştıkça güzel! :)

7. Başkalarının yanında partnerinizin üzerinden çok da şaka yapmayın!

Baş başayken bu durum partnerizi rahatsız etmeyebilir ancak insanların yanındayken kırılmasına yol açabilir. Eğer şaka yapacaksanız da daha samimi ortamlarda şaka yapın.

8. Şakalarda empatiyi önde tutun!

Her şeyden önce “Eğer bana böyle bir şey söylenseydi nasıl hissederdim?” diye düşünün. Bunu düşünerek hareket ederseniz partnerinizi kırmadan güldürmeyi daha iyi başarırsınız.

9. Esprinizi açıklayın!

Eğer ki partnerinizin rahatsız olduğunu veya anlamadığını düşünürseniz ona espriyi açıklayarak olası bir yanlış anlaşılmayı da önleyin.

10. Kırıcı olmaktan kaçının!

Yukarıda da söylediğimiz gibi, şakaların amacı güldürmektir. Şakanızın partnerinizi eğlendirmesi için nazik ve saygılı olmanız gerektiğini unutmayın.

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