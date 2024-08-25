Dozunu Kaçırmamak Lazım: İlişkinizde Mizaha Yer Verirken Karşınızdakini Kırmamak İçin 10 Öneri
Dozunu Kaçırmamak Lazım: İlişkinizde Mizaha Yer Verirken Karşınızdakini Kırmamak İçin 10 Öneri
İlişkiye mizahı dahil etmek hiç de fena bir fikir değildir. Hatta sizi eğlendireceği için ilişkiye de renk katabilir. Ancak karşınızdaki kırmamak da bu noktada çok önemlidir!
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1. Hassas konulara değinmekten olabildiğince kaçının!
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2. Şakaların dozunu ayarlamak için partnerinizi iyice tanıyın!
3. Mizahın amacının güldürmek olduğunu unutmayın!
4. Kişisel saldırılar için mizahı kullanmayın!
5. Partnerinizin sınırlarını zorlamayın!
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