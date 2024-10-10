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Döviz Piyasalarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 10 Ekim'de Borsa Düşüşte, Altın ve Brent Petrol Yükseliyor!

etiket Döviz Piyasalarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 10 Ekim'de Borsa Düşüşte, Altın ve Brent Petrol Yükseliyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 18:37

Son günlerde hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. BIST 100 endeksi düşüş eğilimi gösterirken, döviz kurları genel olarak yatay seyrediyor. Öte yandan, güvenli liman olarak bilinen altın ve petrol fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekiyor.

Peki, döviz kurlarından altın fiyatlarına, faiz oranlarından petrol fiyatlarına kadar piyasalardaki son durum nedir? Detaylara birlikte bakalım!

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Dün BIST 100 endeksi 9.133,21 puan seviyesindeyken, bugün %1,70 oranında bir düşüşle 8.976,83 puana geriledi.

Dün BIST 100 endeksi 9.133,21 puan seviyesindeyken, bugün %1,70 oranında bir düşüşle 8.976,83 puana geriledi.

Bu, yaklaşık 157 puanlık bir kayıp anlamına geliyor. Endekste yaşanan bu düşüş, yatırımcıların risk iştahının azaldığını ve satış baskısının arttığını gösteriyor.

Dolar/TL kuru, son günlerde stabil bir seyir izliyor.

Dolar/TL kuru, son günlerde stabil bir seyir izliyor.

Bugün 34,2066 seviyesinden işlem gören dolar, %0,08 oranında düşüş yaşadı.

Euro/TL kuru dün 37,4820 seviyesindeydi ve bugün 37,5403 seviyesine çıkarak %0,16 oranında yükseldi.

Euro/TL kuru dün 37,4820 seviyesindeydi ve bugün 37,5403 seviyesine çıkarak %0,16 oranında yükseldi.

Bu da Euro'nun TL karşısında değer kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırma politikaları, Euro’nun diğer para birimlerine karşı güçlü kalmasını sağlıyor.

Euro dolar karşısında güç kaybetti.

Euro dolar karşısında güç kaybetti.

Euro/Dolar paritesi dün 1,0939 seviyesindeyken, bugün %0,05'lik bir düşüşle 1,0934 seviyesine geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma politikasına devam edeceğine dair beklentiler, doların güçlü kalmasına neden olurken, Euro’nun değer kaybetmesine yol açıyor.

Altın, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği güvenli limanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Altın, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği güvenli limanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Dün ons başına 2.607,10 dolar seviyesinde işlem gören altın, bugün 2.626,71 dolara çıkarak %0,73 oranında bir artış kaydetti.

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Çeyrek altın fiyatı bugün 0,62 artışla 4721 TL'ye yükseldi.

Çeyrek altın fiyatı bugün 0,62 artışla 4721 TL'ye yükseldi.

Benzer şekilde Cumhuriyet altını da 18.828 TL'ye çıkarak 0,63 oranında değer kazandı.

Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatları son günlerde yükseliş trendinde.

Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatları son günlerde yükseliş trendinde.

Bugün 78,49 dolar seviyesine çıkan Brent petrol, %2,49 oranında artış gösterdi. Özellikle küresel petrol arzı ve talebi üzerindeki dengesizlikler, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

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