Döviz Piyasalarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 10 Ekim'de Borsa Düşüşte, Altın ve Brent Petrol Yükseliyor!

Son günlerde hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. BIST 100 endeksi düşüş eğilimi gösterirken, döviz kurları genel olarak yatay seyrediyor. Öte yandan, güvenli liman olarak bilinen altın ve petrol fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekiyor.

Peki, döviz kurlarından altın fiyatlarına, faiz oranlarından petrol fiyatlarına kadar piyasalardaki son durum nedir? Detaylara birlikte bakalım!