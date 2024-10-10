Döviz Piyasalarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 10 Ekim'de Borsa Düşüşte, Altın ve Brent Petrol Yükseliyor!
Döviz Piyasalarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 10 Ekim'de Borsa Düşüşte, Altın ve Brent Petrol Yükseliyor!
Son günlerde hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. BIST 100 endeksi düşüş eğilimi gösterirken, döviz kurları genel olarak yatay seyrediyor. Öte yandan, güvenli liman olarak bilinen altın ve petrol fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekiyor.
Peki, döviz kurlarından altın fiyatlarına, faiz oranlarından petrol fiyatlarına kadar piyasalardaki son durum nedir? Detaylara birlikte bakalım!
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Dün BIST 100 endeksi 9.133,21 puan seviyesindeyken, bugün %1,70 oranında bir düşüşle 8.976,83 puana geriledi.
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Dolar/TL kuru, son günlerde stabil bir seyir izliyor.
Euro/TL kuru dün 37,4820 seviyesindeydi ve bugün 37,5403 seviyesine çıkarak %0,16 oranında yükseldi.
Euro dolar karşısında güç kaybetti.
Altın, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği güvenli limanlardan biri olmayı sürdürüyor.
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