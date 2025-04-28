Döviz Almak Yatırım mı? Dolar ve Euro Yatırım Aracı Sayılır mı?

Her şey bir arkadaş grubunda 'Ben dolar aldım yine, vallahi en azından enflasyona ezilmiyorum.' cümlesiyle başlıyor... Ardından beyin yavaşça şu soruyla dolar moduna geçiyor: 'Acaba ben de mi alsam?' 😬

Peki ama… Döviz almak gerçekten yatırım mı? Dolar ve Euro gibi para birimlerini almak, seni zenginliğe götüren bir yol haritası mı sunuyor, yoksa sadece cebindeki paranın erimesini biraz yavaşlatıyor mu? Haydi birlikte derinlere dalalım. 💸🌊