Dönüşmek, Gelişmek, Şifalanmak Mümkün Hafta Boyunca

*Kendini arıtamayan başkasını arıtamaz.

*Her ne ararsan, kendinde ara!

*Okunacak en büyük kitap, insandır.

*Alem Adem, Adem de Alem içindir.

*Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür.

*Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.

*Ara bul!

*Bilgili olup da bilgisini dağıtmayan bilgisizdir.

*Büyük kişi yalnız doğruluğunu, küçük kişi yalnız çıkarını düşünür.

*Cennet için ibadet gereksizdir.

*Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

*Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın!

*Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.

*Kuvvetini zavallıya değil, zalime kullan!

*Eline, beline diline sahip ol!

*Eskiyi bırakmak bilgisize ölüm, bilgiliye doğumdur.

*Geçmiş zamanla uğraşmak eldeki zamanı yitirmek demektir.

*Yapmadığını olmuş sayma!

*Hak güneşten daha zahirdir.

*Sorulmadan söyleme, çağrılmadan girme!

*İnsanın değeri taşıdığı vicdanla ölçülür.

*İnsanoğlu için en kutsal ibadet çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir.

*Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.

*Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

*Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

*Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.

*Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.

***

*Madde karanlığı, akıl nûru ile cehâlet karanlığı, ilim nûru ile nefis karanlığı marifet nûru ile gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır.

***

*Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,

Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,

Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.

***

*Hararet nârda’dır, sac’da değildir,

Kerâmet sendedir, tâc’da değildir.

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.

***

*Sakın, bir kimsenin gönlünü yıkma!

Gerçek erenlerin sözünden çıkma!

Eğer insan isen ölmezsin, korkma!

(Hacı Bektaş Veli)

Hafta boyunca merkeze almamız ardımızda bırakmamız gerekenleri netleştireceğimiz enerjiler ile karşı karşıyayız. Merhametimizi suistimal edenlerden yalandan imparatorluklarını sürdürmek için bizi oyunlarının parçası olmak için zaaflarımızdan faydalananlardan özgürleşmek için fırsatlar karşılıyor bizleri.

Kendi yaşamlarımızı yapılandırmak başarılı mutlu sağlıklı kalabilmek ve güzellikleri kucaklayabilmek için. Şimdi başkalarına değil kendi haklarımıza sahip çıkmalıyız. Ruhlarımızı arındırmak için desteklerken gökyüzü bizleri, Arınmaya olsun niyetlerimiz. Ne ararsak kendimizde aramalı bize zarar veren alışkanlık korkular karmalarımızı arındırmalı sevip sevilirken geç kalmadan sevgiye sahip çıkmalıyız. Hafta boyunca doğa olayları depremler finansal konularda şaşırtıcı gelişmeler mesleki konularda aklını kullanıp değerlerine sahip çıkanların yıldızlarının parlayacağı enerjiler ile karşı karşıyayız. İletişim kurduğumuz kişiler ile allı pullu kelimeler kullanmak yerine özden geleni samimi niyetle ifade etmeyi seçenler kazanacaklar. Yaradan’ın sessiz kulları kadınlar ve tabiata yönelik olaylarda toplumsal bütünlüğün her zamankinden üstün geleceği enerjiler iler karşı karşıyayız.

Hafta boyunca sizi siz yapan yönlerinize sahip çıkın

Kendini İfade etme desteği hafta boyunca bizlerle

Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmekten korkmayın! Tepkilerinizi zamanında vermeli hiç kimseye gereğinden fazla önem vermemelisiniz hafta boyunca.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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