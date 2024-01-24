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Dönerci Açmak Kaça Patlar? İşten İstifa Edip İşlek Bir Yerde Dönerci Açmanın Maliyetini Hesaplıyoruz!

etiket Dönerci Açmak Kaça Patlar? İşten İstifa Edip İşlek Bir Yerde Dönerci Açmanın Maliyetini Hesaplıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 14:01

Türk mutfağında dönerin önemli bir yeri var. Bu yüzden dönerciler çok seviliyor. İşi gücü bırakıp dönerciden iyi para kazanmayı herkes istiyor ama maliyet hesabı yapmadan bu işe girmek doğru olmaz. Gelin herkesin çok severek yediği döner için mekan açmanın maliyetine birlikte bakalım!

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Döner, en çok sevilen yiyeceklerin başında geliyor. Türlü türlü çeşidi olan döner birçok mekanda yapılıyor.

Şu zamanlarda herkes işi bırakıp bir mekan açma derdinde. Dönercinin önünden geçerken 'Acaba ben de açabilir miyim?' diye düşünmeyen yoktur. 🍖

Dönerci açmayı düşünenlerin önce bir mekan belirlemesi gerekiyor.

Açacağınız mekanın insanların geçtiği bir yer olması önemli. Kalabalık bölgelerde açılan restoranlar çok daha fazla iş yapıyor. Cadde üstü mekanlar daha çok iş yapabileceği için bu tarz bir yerde işyeri açabilirsiniz. Seçtiğiniz yerde çok fazla döner satan yer varsa o zaman burada açmanız pek doğru olmayacaktır.

İkinci olarak belirlemeniz gereken tavuk döner mi et döner mi satacağınıza karar vermek.

İkisini de satabileceğiniz gibi ayrı ayrı da satmayı tercih edebilirsiniz. Et döner veya tavuk döner mi satacağınıza karar verirken maliyeti düşünmeniz gerekiyor. Tavuk döner daha az maliyeti olduğu için fiyatı da daha az. Et dönerin maliyeti tavuğa göre daha fazla. 🥩🍗

Dönerci açmayı düşünüyorsanız mutfak ekipmanını da hesap etmeniz gerek.

Mutfak ekipmanı denilince içine tezgahtan elektroniklere her şey dahil. Dönerci için normal mutfak malzemelerine ek başka ekipmanlar da gerekiyor. Döner ızgarasından masa ve sandalyelere bir liste yaparak işe başlamalısınız.

Dönerci açarken almanız gerekenlerin listesi burada. Gelin bunlara birlikte bakalım...

  • Bir dönerci açarken ilk almanız gereken tabii ki bir döner ızgarası. Döner ızgara düzeneğinin fiyatları ortalama 30.000 TL civarı. Eğer hem et hem tavuk döner yapmayı düşünüyorsanız bunu ikiyle çarpmalısınız.

  • Masa sandalye olmadan bir restoran olmaz. Bir takımın 2-3 bin civarı olduğu düşünülürse restoran büyüklüğüne göre bunun maliyeti de değişir. 10 masalık bir mekanınız varsa masa ve sandalyeler de 30.000 TL tutuyor.

  • Dönerci için gerekli bir başka ekipman lavaşla ilgili malzemeler. Lavaş ısıtıcısı ve tepsileri de harcama kalemlerinden. Bunların maliyeti de ortalama 15.000 TL.

  • Döner ızgarası için ihtiyaç duyacağınız bıçak, kürek gibi ekipmanlar da var. Bunlar için harcayacağınız miktar 5.000 TL.

  • Genel olarak bir mutfakta bulunması gereken malzemeleri de almanız gerekiyor. Bunların hepsinin ortalama fiyatı 5.000 TL.

  • Buzdolabı, bulaşık makinesi, dolap, tezgah, ocak, peçetelik, baharatlık, servis malzemeleri, dekorasyon gibi kalemlerin hepsine harcayacağınız miktar da 150.000 TL civarı olacaktır.

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Bir işyeri açıyorsanız onun belge işlerini de düşünmeniz gerek. Açtığınız işyerini vergi dairesine veya ilgili odalara kaydettirirken de para harcayacaksınız.

Bir işyerinin olmazsa olmazı muhasebeci. Onun için de bir bütçe ayırmalısınız. Bütün bu belge işlerine ek olarak tuttuğunuz dükkanın fatura depozitolarını da bütçenize eklemelisiniz. Bütün bu işlemler toplamda tahmini olarak 5.000-6.000 TL arası tutabilir.

Sonuç olarak bütün her şey hesaplandığında sıfırdan bir döner dükkanı açmanın maliyetli olduğu kesin.

Dönerci açarken alacağınız birçok ekipman ve yapacağınız birçok tadilat var. Bir dönerci açmanın maliyetinin ortalama olarak 250.000-300.000 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz.

"Bu kadar masraf yaptım, ben ne kazanacağım?" dediğinizi duyar gibiyiz. Şimdi açılan bir dönerciden ortalama ne kadar kazanabileceğinize de bakalım...

Dönerciler sadece döner ekmek veya dürümden para kazanmıyorlar. Yanlarında sattıkları ürünlerden de para kazanıyorlar. Döner yanında içilen içecekler, dönercilerin para kazandıkları ürünlerden. Ekstra yiyeceklerden veya tatlılardan da para kazanmak mümkün. 

Bütün bunlar hesaba katıldığında sonuç olarak bir dönerciden kazanılacak para aylık ortalama 40.000-50.000 TL arasında değişiyor. 

Tabii ki bütün bu fiyatlandırmaların hepsi tahmini... 💰

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