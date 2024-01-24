Dönerci Açmak Kaça Patlar? İşten İstifa Edip İşlek Bir Yerde Dönerci Açmanın Maliyetini Hesaplıyoruz!
Dönerci Açmak Kaça Patlar? İşten İstifa Edip İşlek Bir Yerde Dönerci Açmanın Maliyetini Hesaplıyoruz!
Türk mutfağında dönerin önemli bir yeri var. Bu yüzden dönerciler çok seviliyor. İşi gücü bırakıp dönerciden iyi para kazanmayı herkes istiyor ama maliyet hesabı yapmadan bu işe girmek doğru olmaz. Gelin herkesin çok severek yediği döner için mekan açmanın maliyetine birlikte bakalım!
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Döner, en çok sevilen yiyeceklerin başında geliyor. Türlü türlü çeşidi olan döner birçok mekanda yapılıyor.
Dönerci açmayı düşünenlerin önce bir mekan belirlemesi gerekiyor.
İkinci olarak belirlemeniz gereken tavuk döner mi et döner mi satacağınıza karar vermek.
Dönerci açmayı düşünüyorsanız mutfak ekipmanını da hesap etmeniz gerek.
Dönerci açarken almanız gerekenlerin listesi burada. Gelin bunlara birlikte bakalım...
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Bir işyeri açıyorsanız onun belge işlerini de düşünmeniz gerek. Açtığınız işyerini vergi dairesine veya ilgili odalara kaydettirirken de para harcayacaksınız.
Sonuç olarak bütün her şey hesaplandığında sıfırdan bir döner dükkanı açmanın maliyetli olduğu kesin.
"Bu kadar masraf yaptım, ben ne kazanacağım?" dediğinizi duyar gibiyiz. Şimdi açılan bir dönerciden ortalama ne kadar kazanabileceğinize de bakalım...
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