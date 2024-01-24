Dönerci Açmak Kaça Patlar? İşten İstifa Edip İşlek Bir Yerde Dönerci Açmanın Maliyetini Hesaplıyoruz!

Bir dönerci açarken ilk almanız gereken tabii ki bir döner ızgarası. Döner ızgara düzeneğinin fiyatları ortalama 30.000 TL civarı. Eğer hem et hem tavuk döner yapmayı düşünüyorsanız bunu ikiyle çarpmalısınız.

Masa sandalye olmadan bir restoran olmaz. Bir takımın 2-3 bin civarı olduğu düşünülürse restoran büyüklüğüne göre bunun maliyeti de değişir. 10 masalık bir mekanınız varsa masa ve sandalyeler de 30.000 TL tutuyor.

Dönerci için gerekli bir başka ekipman lavaşla ilgili malzemeler. Lavaş ısıtıcısı ve tepsileri de harcama kalemlerinden. Bunların maliyeti de ortalama 15.000 TL.

Döner ızgarası için ihtiyaç duyacağınız bıçak, kürek gibi ekipmanlar da var. Bunlar için harcayacağınız miktar 5.000 TL.

Genel olarak bir mutfakta bulunması gereken malzemeleri de almanız gerekiyor. Bunların hepsinin ortalama fiyatı 5.000 TL.