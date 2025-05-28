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Dondurma Yemekten Sıkılanlara: Tatlı Krizine Çözüm Olacak Yaz Tatlıları

etiket Dondurma Yemekten Sıkılanlara: Tatlı Krizine Çözüm Olacak Yaz Tatlıları

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 20:31

Yazın sıcak havalarda aniden bastıran tatlı krizine tek çözüm dondurmaymış gibi görünebilir. Neyse ki elimizin altında her derde deva Philips Çift Hazneli Airfryer var da ferahlatıcı tatlı denilince çareyi dondurmada aramıyoruz. Çünkü iki hazneli tasarımı, pratik kullanımı ve şipşak tarif hazırlamasıyla dondurma yerine tüketebileceğiz binbir çeşit tatlı mevcut.

İşte onlardan bazıları! 👇👇

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1. İncir Uyutması ve Karamelize Ananas

1. İncir Uyutması ve Karamelize Ananas

Dondurma kadar fresh fakat ondan çok daha hafif bir alternatif arıyorsanız hemen denemeniz gereken ikiliyi aşağıya bırakıyoruz.

İncir Uyutması

Malzemeler:

  • 4 kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. İncirleri, karpuzu ve sütü miksere alıp bir güzel karıştırın.

2. Hazırladığınız bu karışımı kaselere pay edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın. 100 derecede 120 dakika yavaş yavaş pişmeye bırakın.

3. Pişirme sonrası tatlınızı buzdolabına kaldırın ve iyice soğuduktan sonra tüketin. 😉

Karamelize Ananas

Malzemeler:

  • 1 adet olgun ananas (dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı bal veya hurma püresi (

Yapılışı:

1. Ananas dilimlerini bir kaba al ve üzerine tarçın ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine tek sıra halinde yerleştirin.

3. 160 derecede 10 dakika pişirin. Daha fazla çıtırlık için son 2 dakika dereceyi 180 dereceye getirebilirsiniz.

Karamelize ananasları incir uyutmasının üzerine koyarak harika bir harman elde edebilirsiniz. Afiyet olsun. 🧡

2. Sütlaç ve Şeftali Crumble

2. Sütlaç ve Şeftali Crumble

Dondurmaya en iyi alternatif elbette hafif bir sütlü tatlı olabilir. Klasik Türk lezzetlerinden sütlacı bir de böyle denemeye ve mevsim favorisi şeftalileri değerlendirmeye ne dersiniz? 

Sütlaç

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı pirinç

  • 2 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilin

  • 1 yemek kaşığı nişasta (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Pirinci yıkayıp 2 su bardağı suda haşlayın.

2. Sütü ekleyip kaynamaya bırakın, şekeri ve vanilini ekleyerek karıştırın.

3. Nişasta kullanıyorsanız az miktarda sütle açarak karışıma ekleyin.

4. Hazırladığınız sütlacı küçük kaplara dökün.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 180 derecede 8-10 dakika üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Şeftali Crumble

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 100 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 6 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Şeftalilerin kabuklarını soyun, ardından dilim dilim doğrayın ve pişirme kabına alın.

2. Kabın içine nişasta, bal, tarçın ve limon suyunu da ilave edip karıştırın.

3. Ardından tereyağını küp küp doğrayın ve soğuması için buzdolabında bekletin.

4. Soğuyan tereyağlarını çıkarın ve unla birlikte karıştırarak ufalayın. (Bu esnada yağın soğuk olması önemli çünkü ideal crumble kıtırlığı böyle oluşuyor.)

5. Pişirme kabındaki karışımın üzerine hazırladığınız kırıntılardan dökün.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer haznelerinden birini açın ve içine kekinizi yerleştirin. 190 derecede 30 dakika pişirin.

Ön ayarlı dijital ekran üzerinden seçiminizi yaptıktan sonra NutriU bağlantısı ile bu ayarı uzaktan yöneteceğinizi unutmayın! 😘

Pişen tatlınızı soğumaya bıraktıktan sonra afiyetle tüketin.

3. Fit San Sebastian Cheesecake ve Karamelize Muz

3. Fit San Sebastian Cheesecake ve Karamelize Muz

Şöyle soğuk soğuk tam kıvamında bir San Sebastian olsa dondurmayı seçmeyeceğinize eminiz. Üstelik fit ve sağlıklı. Daha ne olsun? Yanına da karamelize muz yaparak yazın tatlı ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılayacaksınız.

Fit San Sebastian CheesecakeMalzemeler:

  • 400 g süzme yoğurt veya labne peyniri

  • 2 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu veya badem unu

  • 1 çay bardağı süt (isteğe göre badem sütü)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine, içine pişirme kağıdı serdiğiniz küçük bir kelepçeli kalıp yerleştirin.

3. Hazırladığınız harcı kalıba dökün ve 180 derece 15 dakika ayarıyla çalıştırın.

15 dakika sonra dereceyi 160'a düşürüp 10 dakika daha pişirin.

4. Cheesecake’in üstü hafif yanık ve içi sallanan bir kıvamda olmalı. Bu kıvama geldiğinde dışarı alıp oda sıcaklığında 3 saat dinlendirin. Ardından dilerseniz buzdolabında bekletin, dilerseniz bitter çikolata sosu ve şekersiz meyve püresi ile servis tabağına alın.

Karamelize Muz

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz (dilimlenmiş)

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı bal veya hurma püresi (opsiyonel)

  • 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (daha çıtır bir kıvam için)

  • 1 yemek kaşığı ceviz veya fındık (üzerine serpmek için)

Yapılışı:

1. Muzları ince dilimler halinde kesin. Üzerine tarçın, bal (isteğe bağlı) ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek hafifçe karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine tek sıra halinde yerleştirin.

3. 160 derecede 5 dakika pişirin. Daha çıtır ve karamelize olması için son 1 dakika dereceyi 180'e çıkarabilirsiniz.

4. Pişen muzları servis tabağına alın, üzerine ceviz, fındık, hindistan cevizi serpiştirerek sıcak veya ılık şekilde tüketin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesi de aynı anda kullanıma hazır olacak. Malzeme miktarına göre biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri gönlünüzce kullanabilirsiniz. Üstelik tat ve koku karışma riski yaşamaz, en farklı tarifleri bile yan yana pişirerek vakitten kazanabilirsiniz. 

Afiyet olsun. 🧡

4. Krem Karamel ve Cevizli Armut

4. Krem Karamel ve Cevizli Armut

Ağızda dağılan kıvamı ve yumuşacık yapısıyla dondurmayı andıran krem karamel yaz aylarının favorisi olacak. Yanına da armuttan hazırlanmış damakta dağılan bir armut tatlısı yaparak tüm şeker ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 80 gram şeker

  • 400 ml süt

  • 2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 tutam tuz

  • 40 gram şeker

  • 2 yumurta

  • 2 yumurta sarısı

  • 2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

Yapılışı:

1. Şekeri bir tencereye alıp orta ateşte açık kahverengiye dönene kadar eritin. Karamelleşen şekeri, kalıplara bölüştürün ve tabana yayın.

2. Ardından süt, limon kabuğu rendesi ve tuzu bir tencerede kaynayana kadar pişirin. Hazır olunca ocaktan alıp 5 dakika yanda dinlendirin. 

3. Ayrı bir kapta şeker, yumurta ve yumurta sarılarını çırpın. Vanilya özünü ve ılık sütü de içine ilave edin. Buradaki karışımı iyi karıştırmanız gerekli ama kıvamının da krema gibi olmaması önemli. Böyle hazırladıktan sonra dibine karamel yaydığınız kaplara pay edin.

4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın istediğiniz haznesine koyun ve 120 derecede 55 dakika pişirin. 

5. Pişen tatlıları dışarı alın ve 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından üzerlerini kapatın ve buzdolabına alıp 5-6 saat bekletin. 

Cevizli Armut

Malzemeler:

  • 2 armut

  • 2 tutam öğütülmüş tarçın

  • 1 çay kaşığı bal

  • 40 gram ceviz

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

1. Armutları uzunlamasına ikiye kesin ve ortadaki çekirdeklerini çıkartın. Armudun üzerine serpecepiniz cevizleri de ezin.

2. Ezdiğiniz cevizi armutlar üzerine serpiştirin, sonra bal ve tarçını dökün.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 200 derecede 5 dakika pişirin. 

4. Armutlar kızarırken üzerine dökeceğiniz bal ve yoğurdu hazırlayın. Pişen armutlara bu karışımdan pay edin ve ister soğuk ister sıcak afiyetle tüketin.

İşte bu kadar! 🍐

Aynı anda iki farklı tarif yaparken eş zamanlama yapmanız mümkün. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın eş zamanlama özelliğinden faydalanarak tariflerinizi aynı anda tamamlanacak şekilde programlayabilirsiniz. Bu sayede mutfağa girdiğinizde iki tarif de sizi hazırda bekleyecektir.

5. Çilekli Maskarpon Tart ve Kahveli Bisküvi Topları

5. Çilekli Maskarpon Tart ve Kahveli Bisküvi Topları

Dondurmadan anlayışınız biraz kıtırlı ve ısırılarak yenen bisküvi kıvamıysa ona da bir önerimiz var.

Çilekli Maskarpon Tart

Malzemeler:

  • 225 gr yufka

  • 100 ml yağ

  • 120 gr mango

  • 100 gr çilek

  • 60 gr ahududu

  • 2 yemek kaşığı nane

  • 8 gr vanilin

  • 150 gr maskarpon peyniri

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Yufka hamurunu çözülmesi için oda sıcaklığında bekletin ve ardından çapraz şekilde 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı, yağladığınız 4 adet muffin kabına yerleştirin. Elinizde kaç yufka varsa ona göre muffin kabı ayarlayabilirsiniz.

2. Kıvırarak koyduğunuz yufkalı muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirerk 180 derecede, 6 dakika pişirin.

3. Bu şekilde yufkalar çıtır çıtır olurken siz de mangoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve küp küp doğrayın. Çilekleri üst kısmından ayırıp dörde bölün, nane yapraklarını şerit şerit doğrayın ve tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

4. Ardından üstüne maskarpon peynirini ilave edin ve cihazın haznesini dışarı çıkarın. Üstü kızaran yufkaların arasına çiçek gibi görünecek şekilde bu karışımdan pay edin, üstüne pudra şekeri serpiştirin ve servis edin.

Bisküvi Topları

Malzemeler:

  • 100 gram bisküvi (kremasız, ufalanmış)

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı instant kahve

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1/2 su bardağı ceviz (dövülmüş)

Yapılışı:

1. Bisküvileri ufalayalım. Ardından kakao, kahve, bal ve sütü ekleyin.

2. Karışımdan küçük toplar yapalım ve üzerlerine dövülmüş cevizi serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine hazırladığınız topları yan yana dizin 5 dakikada 160 derecede pişirin.

Cihazın dijital menüsünü kullanarak hızla mod değişimi yapabileceğinizi ve tüm ayarları NutriU uyugulaması üzerinden uzaktan kontrol edebileceğinizi unutmayın.

Afiyet olsun. 🧡

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6. Tiramisu Donut ve Ballı Muzlu Tatlı

6. Tiramisu Donut ve Ballı Muzlu Tatlı

Tiramisu ve donut ikilisi kulağa dondurma kadar iyi gelmiyorsa biz bir şey bilmiyoruz. Ama kahveli bir serinleme arayanların yeni favorisinin bu tarif olacağına eminiz.

Tiramisu Donut

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy yumurta

  • 100 mililitre ılık süt

  • 30 gram şeker

  • 80 gram eritilmiş tereyağı

  • 2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 250 gram un

  • 1,5 çay kaşığı kuru maya

  • 1 tutam tuz

  • 250 gram maskarpon

  • 200 mililitre yoğun krema

  • 150 gram pudra şekeri

  • 160 mililitre espresso kahve

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Yumurta, süt, şeker, eritilen tereyağının yarısı, 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı, un, maya ve tuzu bir kasede güzelce karıştırın. El mikseri yardımıyla 8 dakika pürüzsüz hale gelene kadar çırpın ve bir hamur elde edin. Bu hamuru bir kaba alıp üzerini kapatın ve ılık bir yerde 90 dakika kadar mayalanması için bekletin.

2. Yaklaşık iki katına çıkan hamuru unladığınız tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın. Kalınlığı 1-2 cm olan bu dikdörtgenden 7 santimetrelik bir kurabiye kalıbı veya su bardağı yardımıyla 8 adet donut çıkacak. Bu şekilde çıkardığınız donut parçalarının da üzerini kapatın ve 30 dakika bu şekilde kabarana kadar bekletin.

3. Süre sonunda, kalan eritilen tereyağını donut halkalarının etrafına sürün ve bu şekilde cihaz haznesine alın. 190 derecede 6 dakika pişirin.

4. Donut halkaları pişerken dolgu için yoğun krema, 30 gram toz şeker ve kalan vanilya ekstraktını mikser yardımıyla çırpın.

5. Tiramisu sos için espresso demleyin ve bu espressodan 120 ml kenara ayırın. Kalan kahve ve toz şekeri çırpın.

6. Pişen donut parçalarını cihaz dışına alıp yatay olarak ortadan ikiye bölün. Kalan kahveyi alt yarıya yedirin, üstüne de maskarpon dolgudan sıkın. Üst yarıyı da şekerli kahve sosuna batırın ve dolgu üzerine kapatın. En üste süsleme için kakao tozu eleyin, ardından servis edin.

Ballı muzlu tatlı

Malzemeler:

  • 1 adet muz

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Yarım çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

Yapılışı:

1. Muzu dilimleyip tarçın ve bal ile harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 5 dakika pişirin.

3. Üzerine fındık serperek servis edin.

Eğer bu tarifler size yeterli gelmiyorsa NutriU uygulamasının adım adım yol gösteren, kimi zaman video içeriklerle destek olan zengin tarif seçkisini de inceleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 🧡

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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