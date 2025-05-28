Dondurma Yemekten Sıkılanlara: Tatlı Krizine Çözüm Olacak Yaz Tatlıları

Şöyle soğuk soğuk tam kıvamında bir San Sebastian olsa dondurmayı seçmeyeceğinize eminiz. Üstelik fit ve sağlıklı. Daha ne olsun? Yanına da karamelize muz yaparak yazın tatlı ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılayacaksınız.

Fit San Sebastian CheesecakeMalzemeler:

400 g süzme yoğurt veya labne peyniri

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 yemek kaşığı tam buğday unu veya badem unu

1 çay bardağı süt (isteğe göre badem sütü)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine, içine pişirme kağıdı serdiğiniz küçük bir kelepçeli kalıp yerleştirin.

3. Hazırladığınız harcı kalıba dökün ve 180 derece 15 dakika ayarıyla çalıştırın.

15 dakika sonra dereceyi 160'a düşürüp 10 dakika daha pişirin.

4. Cheesecake’in üstü hafif yanık ve içi sallanan bir kıvamda olmalı. Bu kıvama geldiğinde dışarı alıp oda sıcaklığında 3 saat dinlendirin. Ardından dilerseniz buzdolabında bekletin, dilerseniz bitter çikolata sosu ve şekersiz meyve püresi ile servis tabağına alın.

Karamelize Muz

Malzemeler:

2 adet olgun muz (dilimlenmiş)

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal veya hurma püresi (opsiyonel)

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (daha çıtır bir kıvam için)

1 yemek kaşığı ceviz veya fındık (üzerine serpmek için)

Yapılışı:

1. Muzları ince dilimler halinde kesin. Üzerine tarçın, bal (isteğe bağlı) ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek hafifçe karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine tek sıra halinde yerleştirin.

3. 160 derecede 5 dakika pişirin. Daha çıtır ve karamelize olması için son 1 dakika dereceyi 180'e çıkarabilirsiniz.

4. Pişen muzları servis tabağına alın, üzerine ceviz, fındık, hindistan cevizi serpiştirerek sıcak veya ılık şekilde tüketin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesi de aynı anda kullanıma hazır olacak. Malzeme miktarına göre biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri gönlünüzce kullanabilirsiniz. Üstelik tat ve koku karışma riski yaşamaz, en farklı tarifleri bile yan yana pişirerek vakitten kazanabilirsiniz.

Afiyet olsun. 🧡