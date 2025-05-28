Dondurma Yemekten Sıkılanlara: Tatlı Krizine Çözüm Olacak Yaz Tatlıları

Tiramisu ve donut ikilisi kulağa dondurma kadar iyi gelmiyorsa biz bir şey bilmiyoruz. Ama kahveli bir serinleme arayanların yeni favorisinin bu tarif olacağına eminiz.
Tiramisu Donut
Malzemeler:
1 adet orta boy yumurta
100 mililitre ılık süt
30 gram şeker
80 gram eritilmiş tereyağı
2 çay kaşığı vanilya ekstraktı
250 gram un
1,5 çay kaşığı kuru maya
1 tutam tuz
250 gram maskarpon
200 mililitre yoğun krema
150 gram pudra şekeri
160 mililitre espresso kahve
1 yemek kaşığı kakao tozu
Yapılışı:
1. Yumurta, süt, şeker, eritilen tereyağının yarısı, 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı, un, maya ve tuzu bir kasede güzelce karıştırın. El mikseri yardımıyla 8 dakika pürüzsüz hale gelene kadar çırpın ve bir hamur elde edin. Bu hamuru bir kaba alıp üzerini kapatın ve ılık bir yerde 90 dakika kadar mayalanması için bekletin.
2. Yaklaşık iki katına çıkan hamuru unladığınız tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın. Kalınlığı 1-2 cm olan bu dikdörtgenden 7 santimetrelik bir kurabiye kalıbı veya su bardağı yardımıyla 8 adet donut çıkacak. Bu şekilde çıkardığınız donut parçalarının da üzerini kapatın ve 30 dakika bu şekilde kabarana kadar bekletin.
3. Süre sonunda, kalan eritilen tereyağını donut halkalarının etrafına sürün ve bu şekilde cihaz haznesine alın. 190 derecede 6 dakika pişirin.
4. Donut halkaları pişerken dolgu için yoğun krema, 30 gram toz şeker ve kalan vanilya ekstraktını mikser yardımıyla çırpın.
5. Tiramisu sos için espresso demleyin ve bu espressodan 120 ml kenara ayırın. Kalan kahve ve toz şekeri çırpın.
6. Pişen donut parçalarını cihaz dışına alıp yatay olarak ortadan ikiye bölün. Kalan kahveyi alt yarıya yedirin, üstüne de maskarpon dolgudan sıkın. Üst yarıyı da şekerli kahve sosuna batırın ve dolgu üzerine kapatın. En üste süsleme için kakao tozu eleyin, ardından servis edin.
Ballı muzlu tatlı
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Muzu dilimleyip tarçın ve bal ile harmanlayın.
2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 5 dakika pişirin.
3. Üzerine fındık serperek servis edin.
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Afiyet olsun. 🧡
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