Donald Trump’tan Suriye Açıklaması: “Bizim Savaşımız Değil, Suriye’de Olanlara Müdahil Olmamalıyız”

ABD’nin bir kez daha Başkanı olan Donald Trump Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada 'Suriye karmakarışık, ama bizim dostumuz değil. Amerika olarak müdâhil olmamalıyız. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!' dedi.