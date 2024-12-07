Donald Trump’tan Suriye Açıklaması: “Bizim Savaşımız Değil, Suriye’de Olanlara Müdahil Olmamalıyız”
Donald Trump’tan Suriye Açıklaması: “Bizim Savaşımız Değil, Suriye’de Olanlara Müdahil Olmamalıyız”
ABD’nin bir kez daha Başkanı olan Donald Trump Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada 'Suriye karmakarışık, ama bizim dostumuz değil. Amerika olarak müdâhil olmamalıyız. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
47. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'de olup bitene karışılmaması konusunda Joe Biden yönetimini uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyerek Joe Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı.
Trump açıklamasında ayrıca muhaliflerin yaptığı hamlenin başarısından da söz ederek "muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi. Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım." dedi.
Trump ayrıca Rusya'nın herhangi bir hamlede bulunmaması konusuna da değindi. Trump, "Rusya, Ukrayna'da 600 bin asker zayiatı verdiği için öyle görünüyor ki uzun yıllardan beri koruduğu Suriye'ye yardım edemiyor." dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın