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Donald Trump Talimatı Verdi: Filmlere de Konu Olan Alcatraz Hapishanesi Yeniden Açılıyor

Donald Trump Talimatı Verdi: Filmlere de Konu Olan Alcatraz Hapishanesi Yeniden Açılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 09:46 Son Güncelleme: 05.05.2025 - 09:48

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı. Trump, dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılacağını söyledi.

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Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı.

Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır 'şiddet yanlısı azılı suçlularla' uğraştığını kaydeden Trump, 'Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı. Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, 'en azılı suçlular' için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini açıkladı.

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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