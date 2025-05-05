Donald Trump Talimatı Verdi: Filmlere de Konu Olan Alcatraz Hapishanesi Yeniden Açılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı. Trump, dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılacağını söyledi.
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Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı.
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San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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