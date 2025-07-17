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Donald Trump'ın Hastalığı Açıklandı: Kronik Venöz Yetmezlik

Donald Trump'ın Hastalığı Açıklandı: Kronik Venöz Yetmezlik

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 00:24

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'a 'alt bacaklarında hafif şişlik' fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konulduğunu açıkladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, Trump'a 'alt bacaklarında hafif şişlik' fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konulduğunu açıkladı. Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta 'Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur' ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı. Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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