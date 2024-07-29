Donald Trump'ı Vuran Saldırgan, Olaydan 100 Dakika Önce Tespit Edilmiş!

FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından saldırıdan 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılmak üzere zanlının fotoğrafını çektiğini açıkladı.