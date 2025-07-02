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Donald Trump Ayakkabı ve Kripto Paranın Ardından Kendi Parfümünü Satmaya Başladı

Donald Trump Ayakkabı ve Kripto Paranın Ardından Kendi Parfümünü Satmaya Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2025 - 10:38

Müzik grupları, spor kulüpleri, sanatçılar 'merchandise' denen kendilerine ait ürünleri yıllardır pazarlıyor, bu şekilde para kazanıp hayranlarıyla özel bir bağ kuruyor. Ancak bir siyasinin böyle ürünler çıkarıp pazarlaması ABD Başkanı Donald Trump'a has bir durum. Geçmişte ayakkabı ve kripto para çıkaran Trump kendi parfüm serisini duyurdu.

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“Trump Victory 45-47” adlı parfüm serisinin kadınlar ve erkekler için iki ayrı versiyonu mevcut.

“Trump Victory 45-47” adlı parfüm serisinin kadınlar ve erkekler için iki ayrı versiyonu mevcut.

Victory zafer, 45 ve 47 ise Trump'ın başkan olarak seçildiği iki döneme vurgu yapıyor. 100 ml’lik özel tasarımlı şişelerde altın rengi, Trump silueti ve imzalı detaylar yer alırken parfümün satış fiyatı 249 dolar.

ABD Başkanı parfümünü şu sözlerle duyurdu.

ABD Başkanı parfümünü şu sözlerle duyurdu.

“Kendinize bir şişe alın, sevdiklerinizi de unutmayın. Keyfini çıkarın, eğlenin ve kazanmaya devam edin!”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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