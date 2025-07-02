Donald Trump Ayakkabı ve Kripto Paranın Ardından Kendi Parfümünü Satmaya Başladı
Müzik grupları, spor kulüpleri, sanatçılar 'merchandise' denen kendilerine ait ürünleri yıllardır pazarlıyor, bu şekilde para kazanıp hayranlarıyla özel bir bağ kuruyor. Ancak bir siyasinin böyle ürünler çıkarıp pazarlaması ABD Başkanı Donald Trump'a has bir durum. Geçmişte ayakkabı ve kripto para çıkaran Trump kendi parfüm serisini duyurdu.
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“Trump Victory 45-47” adlı parfüm serisinin kadınlar ve erkekler için iki ayrı versiyonu mevcut.
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ABD Başkanı parfümünü şu sözlerle duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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