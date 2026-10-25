Dolunayda Beklemediği Bir Haber Alacak 3 Burç

Dolunay İkizlerin kendi burcunda gerçekleşiyor. Astrolojide bu, İkizler için kişisel bir dönüm noktası ve işleri farklı yapma isteği olarak yorumlanıyor.

Uranüs'ün de aynı burçta olması, İkizlerin uzun süredir düşündüğü bir değişikliğe ani bir kararla başlayabileceği biçiminde yorumlanıyor. Gelen bir haber ya da bir konuşma, İkizlerin planlarını tamamen değiştirebilir.