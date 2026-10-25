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Dolunayda Beklemediği Bir Haber Alacak 3 Burç

Dolunayda Beklemediği Bir Haber Alacak 3 Burç

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 15:01
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Kasımın dolunayı 24 Kasım'da Türkiye saatiyle 17.53'te İkizler burcunun 2. derecesinde gerçekleşiyor. Ay, sürprizlerin gezegeni olarak bilinen Uranüs'ün hemen yanında bulunuyor, Güneş ise karşısında Yay burcunda. Astrologlar bu dolunayı beklenmedik bir yerden gelen haberlerin, önemli konuşmaların ve son anda değişen fikirlerin dönemi olarak yorumluyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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İkizler

İkizler

Dolunay İkizlerin kendi burcunda gerçekleşiyor. Astrolojide bu, İkizler için kişisel bir dönüm noktası ve işleri farklı yapma isteği olarak yorumlanıyor.

Uranüs'ün de aynı burçta olması, İkizlerin uzun süredir düşündüğü bir değişikliğe ani bir kararla başlayabileceği biçiminde yorumlanıyor. Gelen bir haber ya da bir konuşma, İkizlerin planlarını tamamen değiştirebilir.

Yay

Yay

Dolunay sırasında Güneş Yay burcunda bulunuyor ve Ay tam karşısında. Astrolojide bu tablo, Yaylar için ilişkilerin ve ortaklıkların alanını hareketlendiriyor.

Natal Echo'nun yorumunda Yaylar için yakınındaki birinin onu şaşırtması öne çıkıyor. Bir partnerden, iş ortağından ya da yakın bir arkadaştan beklenmedik bir açıklama gelebileceği yorumlanıyor.

Başak

Başak

İkizler, Başak'a kare açı yapan burçlardan biri. Astrolojide dolunay, Başaklar için kariyer ve toplumdaki konum alanına denk geliyor.

Başak'ın yönetici gezegeni Merkür'ün 13 Kasım'da düz harekete geçmiş olmasıyla birlikte Başakların iş hayatında göz önünde bir haber alabileceği yorumlanıyor. Uzun süredir bekledikleri bir yanıtın bu dönemde netleşebileceği düşünülüyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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