Dolunayda Beklemediği Bir Haber Alacak 3 Burç
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Kasımın dolunayı 24 Kasım'da Türkiye saatiyle 17.53'te İkizler burcunun 2. derecesinde gerçekleşiyor. Ay, sürprizlerin gezegeni olarak bilinen Uranüs'ün hemen yanında bulunuyor, Güneş ise karşısında Yay burcunda. Astrologlar bu dolunayı beklenmedik bir yerden gelen haberlerin, önemli konuşmaların ve son anda değişen fikirlerin dönemi olarak yorumluyor.
İkizler
Yay
Başak
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