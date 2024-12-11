Dolar Zirvede, Altın Uçuşta! 11 Aralık Piyasalarda Bugünün Rakamları Şaşırtıyor!

Piyasalar yine hareketli bir günü geride bırakıyor. Hem döviz hem altın zirveye doğru ilerlerken, Borsa İstanbul’da farklı sektörlerden gelen karmaşık sinyaller dikkat çekiyor. ABD’den gelen kritik enflasyon verileri, altın fiyatlarına yön verirken, döviz kurları da yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

İşte günün öne çıkan rakamları ve detayları!