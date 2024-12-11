Dolar Zirvede, Altın Uçuşta! 11 Aralık Piyasalarda Bugünün Rakamları Şaşırtıyor!
Dolar Zirvede, Altın Uçuşta! 11 Aralık Piyasalarda Bugünün Rakamları Şaşırtıyor!
Piyasalar yine hareketli bir günü geride bırakıyor. Hem döviz hem altın zirveye doğru ilerlerken, Borsa İstanbul’da farklı sektörlerden gelen karmaşık sinyaller dikkat çekiyor. ABD’den gelen kritik enflasyon verileri, altın fiyatlarına yön verirken, döviz kurları da yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
İşte günün öne çıkan rakamları ve detayları!
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Borsa İstanbul'da güne hareketli başladık!
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Bankacılık endeksi yüzde 0,12 oranında değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,23’lük bir artışla günü pozitif tamamladı.
Dolar/TL yeni bir rekor kırarak adeta tarih yazıyor.
Euro/TL ise dolar kadar sert bir yükseliş göstermese de dikkat çekiyor.
Altın sevenler için güzel haber!
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Yurt içinde ise ons altının etkisi doğrudan hissediliyor.
Brent petrol fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
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