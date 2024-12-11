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Dolar Zirvede, Altın Uçuşta! 11 Aralık Piyasalarda Bugünün Rakamları Şaşırtıyor!

etiket Dolar Zirvede, Altın Uçuşta! 11 Aralık Piyasalarda Bugünün Rakamları Şaşırtıyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 18:17

Piyasalar yine hareketli bir günü geride bırakıyor. Hem döviz hem altın zirveye doğru ilerlerken, Borsa İstanbul’da farklı sektörlerden gelen karmaşık sinyaller dikkat çekiyor. ABD’den gelen kritik enflasyon verileri, altın fiyatlarına yön verirken, döviz kurları da yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. 

İşte günün öne çıkan rakamları ve detayları!

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Borsa İstanbul'da güne hareketli başladık!

Borsa İstanbul'da güne hareketli başladık!

BIST 100 endeksi güne 10.067,81 puan ile başladı ve gün içerisinde yüzde 0,31 değer kaybetti. Ancak endeksin altındaki sektörlere baktığımızda farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 oranında değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,23’lük bir artışla günü pozitif tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 oranında değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,23’lük bir artışla günü pozitif tamamladı.

Günün yıldızı, yüzde 0,82 kazançla metal eşya ve makine sektörü oldu. Öte yandan, tekstil ve deri sektörü yüzde 0,13’lük kayıpla günün en çok değer kaybeden sektörü oldu.

Dolar/TL yeni bir rekor kırarak adeta tarih yazıyor.

Dolar/TL yeni bir rekor kırarak adeta tarih yazıyor.

Sabah saatlerinde 34,88 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Şu anda ise 34,86 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Euro/TL ise dolar kadar sert bir yükseliş göstermese de dikkat çekiyor.

Euro/TL ise dolar kadar sert bir yükseliş göstermese de dikkat çekiyor.

Bugün 36,66 seviyesinden işlem gören euro, doların aksine küçük bir geri çekilme yaşadı.

Altın sevenler için güzel haber!

Altın sevenler için güzel haber!

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrası yükselişe geçti. Ons altın, 2.702 dolar seviyesinde işlem görerek yüzde 0,21’lik bir artış kaydetti.

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Yurt içinde ise ons altının etkisi doğrudan hissediliyor.

Yurt içinde ise ons altının etkisi doğrudan hissediliyor.

Gram altın 3.026 TL, çeyrek altın 4.960 TL, ve Cumhuriyet altını 19.890 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Brent petrol fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

72,84 dolar seviyesinden işlem gören Brent petrol, yüzde 0,90’lık bir artış kaydetti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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