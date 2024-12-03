Dolar Yatay Seyirde, Euro Dalgalı: 3 Aralık’ta Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Haftanın ikinci işlem gününde finansal piyasalar hareketli bir seyir izledi. Borsa İstanbul’da bankacılık ve enerji sektörü hisseleri ön plana çıkarken, döviz ve altın piyasaları dalgalı bir görünüm sergiledi. Yatırımcıların odaklandığı bu gelişmeler, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü yükseliş ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dikkat çekiyor.

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