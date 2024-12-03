onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dolar Yatay Seyirde, Euro Dalgalı: 3 Aralık’ta Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

etiket Dolar Yatay Seyirde, Euro Dalgalı: 3 Aralık’ta Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 18:26

Haftanın ikinci işlem gününde finansal piyasalar hareketli bir seyir izledi. Borsa İstanbul’da bankacılık ve enerji sektörü hisseleri ön plana çıkarken, döviz ve altın piyasaları dalgalı bir görünüm sergiledi. Yatırımcıların odaklandığı bu gelişmeler, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü yükseliş ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarında  3 Aralık Salı gününün detaylarına birlikte göz atalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,84 artışla 9.859,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,84 artışla 9.859,24 puandan tamamladı.

Dünkü alıcılı seyrini bugün de sürdüren endeks, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Gün içinde işlem hacmi 61 milyar TL seviyesine ulaştı ve piyasadaki işlem yoğunluğu dikkat çekti.

Sektörel bazda en çok kazandıran yine bankacılık sektörü oldu.

Sektörel bazda en çok kazandıran yine bankacılık sektörü oldu.

Bankacılık endeksi, günü %3,58 artışla zirvede tamamlarken, holding endeksi de %1,7 oranında değer kazandı.

Ancak spor endeksi, diğer sektörlerin aksine negatif bir performans sergiliyor.

Ancak spor endeksi, diğer sektörlerin aksine negatif bir performans sergiliyor.

Günü %0,12 düşüşle tamamlayarak günün tek kaybedeni oluyor.

Döviz piyasaları 3 Aralık Salı günü dalgalı bir görünüm sergiledi.

Döviz piyasaları 3 Aralık Salı günü dalgalı bir görünüm sergiledi.

Dolar/TL kuru, güne 34,7483 seviyesinden yatay bir seyirle başladı ve gün boyunca bu seviyelerde işlem gördü.

Euro/TL ise daha hareketli bir gün geçirdi.

Euro/TL ise daha hareketli bir gün geçirdi.

Dünü 36,44 seviyesinde tamamlayan Euro, bugün güne 36,6241 seviyesinden ve %0,40 artışla başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Altın piyasası, haftanın ikinci gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Altın piyasası, haftanın ikinci gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Ons altın, güne %0,43 artışla 2.650,36 dolardan başladı.

Bu yükseliş, iç piyasada gram altına da olumlu yansıdı.

Bu yükseliş, iç piyasada gram altına da olumlu yansıdı.

Gram altın, sabah saatlerinde 2.956 TL seviyesinden işlem görürken, dün 2.943 TL seviyesinden kapanmıştı. Çeyrek altın  4.940 TL alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 19.670 TL satılıyor.

Enerji piyasalarında da gözler Brent petrol üzerindeydi.

Enerji piyasalarında da gözler Brent petrol üzerindeydi.

Brent petrol, günü %1,23 artışla 72,71 dolardan kapattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın