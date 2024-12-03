Dolar Yatay Seyirde, Euro Dalgalı: 3 Aralık’ta Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum
Dolar Yatay Seyirde, Euro Dalgalı: 3 Aralık’ta Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum
Haftanın ikinci işlem gününde finansal piyasalar hareketli bir seyir izledi. Borsa İstanbul’da bankacılık ve enerji sektörü hisseleri ön plana çıkarken, döviz ve altın piyasaları dalgalı bir görünüm sergiledi. Yatırımcıların odaklandığı bu gelişmeler, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü yükseliş ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dikkat çekiyor.
Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarında 3 Aralık Salı gününün detaylarına birlikte göz atalım! 👇
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BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,84 artışla 9.859,24 puandan tamamladı.
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Sektörel bazda en çok kazandıran yine bankacılık sektörü oldu.
Ancak spor endeksi, diğer sektörlerin aksine negatif bir performans sergiliyor.
Döviz piyasaları 3 Aralık Salı günü dalgalı bir görünüm sergiledi.
Euro/TL ise daha hareketli bir gün geçirdi.
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Altın piyasası, haftanın ikinci gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
Bu yükseliş, iç piyasada gram altına da olumlu yansıdı.
Enerji piyasalarında da gözler Brent petrol üzerindeydi.
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