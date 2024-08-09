Görüş Bildir
Haberler
Finans
Dolar ve Altın Hız Kesmiyor, Borsa İstanbul Zorlanıyor: 9 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oluyor?

etiket Dolar ve Altın Hız Kesmiyor, Borsa İstanbul Zorlanıyor: 9 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:17

9 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla finans piyasaları oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Dolar ve altın yükseliş trendini sürdürürken, Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir hakim. Yatırımcılar, piyasadaki bu belirsizlikler karşısında temkinli adımlar atmak zorunda kalıyor. 

Gelin, bugünün finansal gelişmelerine yakından bakalım ve piyasaların nabzını tutalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir sürüyor.

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir sürüyor.

BIST 100 endeksi, bugün %1,77’lik bir düşüşle 9.919,90 puana gerileyerek haftayı dalgalı bir seyirle kapatıyor. Borsa İstanbul’da yaşanan bu dalgalanmalar, hem yerli hem de yabancı yatırımcıları dikkatli olmaya itiyor.

Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününde %0,07 oranında artarak 33,5378 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününde %0,07 oranında artarak 33,5378 seviyesine ulaştı.

Euro/TL kuru ise %0,1 oranında yükselerek 36,6636 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa para biriminin bu artışı, döviz sepetine yatırım yapanlar için önemli bir gelişme. Ayrıca, Euro/Dolar paritesi de bugün %0,01 oranında hafif bir artışla 1,0920 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı 2.423,40 dolardan işlem görüyor, satış fiyatı ise 2.427,19 dolar olarak kaydedildi.

Altının ons fiyatı 2.423,40 dolardan işlem görüyor, satış fiyatı ise 2.427,19 dolar olarak kaydedildi.

Gram altın ise %0,39 oranında bir artışla 2.621,48 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını da benzer bir yükselişle 17.092 TL’den işlem görüyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın