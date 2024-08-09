Dolar ve Altın Hız Kesmiyor, Borsa İstanbul Zorlanıyor: 9 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oluyor?

Euro/TL kuru ise %0,1 oranında yükselerek 36,6636 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa para biriminin bu artışı, döviz sepetine yatırım yapanlar için önemli bir gelişme. Ayrıca, Euro/Dolar paritesi de bugün %0,01 oranında hafif bir artışla 1,0920 seviyesine yükseldi.