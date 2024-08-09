Dolar ve Altın Hız Kesmiyor, Borsa İstanbul Zorlanıyor: 9 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oluyor?
Dolar ve Altın Hız Kesmiyor, Borsa İstanbul Zorlanıyor: 9 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oluyor?
9 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla finans piyasaları oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Dolar ve altın yükseliş trendini sürdürürken, Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir hakim. Yatırımcılar, piyasadaki bu belirsizlikler karşısında temkinli adımlar atmak zorunda kalıyor.
Gelin, bugünün finansal gelişmelerine yakından bakalım ve piyasaların nabzını tutalım.
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Borsa İstanbul'da dalgalı seyir sürüyor.
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