Dolar Enflasyonu Nedir? Dolardaki Enflasyon Türkiye’deki Fiyatları ve Maaşları Nasıl Etkiler?
Dolar Enflasyonu Nedir? Dolardaki Enflasyon Türkiye’deki Fiyatları ve Maaşları Nasıl Etkiler?
ABD doları, dünya üzerinde en çok kullanılan para birimi. Bireysel ve ülkeler arası ticarette de sıklıkla ABD doları kullanılıyor. Hâl böyle olunca dolarda meydana gelen bir değişim tüm sistemi etkiliyor.
Bu içerikte de size dolardaki enflasyonel değişimin nasıl olduğunu ve Türkiye'deki fiyat ve maaşları nasıl etkilediğini anlatacağız.
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Ülkemizde bilmeyen kalmamıştır ama öncelikle "enflasyon"un ne demek olduğundan bahsedelim.
Enflasyonun birçok sebebi olabilir.
Enflasyonla mücadele etmek için genellikle faiz artırılır.
Dolar enflasyonu ise tüm bu sürecin ABD doları için yaşanmasıdır.
ABD'de en son enflasyon yıllık bazda %3,1 civarında ölçülmüştür.
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Enflasyon ve faizin artması sonucu alım gücü düşer demiştik. Bunu şu örnekle daha anlaşılır hale getirebiliriz.
2019 yılında asgari ücret net 2020 TL'ydi. Dolar bazında bu Mart ayında yaklaşık 375 dolara denk geliyordu.
Ürün fiyatlarına bakalım...
Yani bir ürünün veya maaşların dolar bazında artması o şeyin değerinin arttığı anlamına gelmiyor.
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