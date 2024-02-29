Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Döviz
Dolar Almak İsteyenler İçin Kılavuz: Dolar Almanın 3 Yolu

etiket Dolar Almak İsteyenler İçin Kılavuz: Dolar Almanın 3 Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 17:27

Dolar yatırımı yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların başında doların nereden alınabileceği geliyor. Siz de dolar almak istiyor ama nereden alacağınızı bilmiyorsanız sizi içeriğe alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dolar, yatırım aracı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Doları alabileceğiniz birkaç yöntem var.

  • Birinci yöntem banka şubelerinden almak.

  • İkinci yöntem ise mobil bankacılık üzerinden dolar almak.

  • Son yöntem ise döviz bürolarından almak.

1. Dolar almanın ilk yolu bankalar.

Bankalar, dolar almak için en sık kullanılan yerlerden. Bankanıza bizzat giderek dolar alabileceğiniz gibi internet şubeyi kullanarak da dolar alımı yapmanız mümkün. Nakit olarak aldığınız dolar için bankada hesap açmanıza gerek yokken internet şubeden almak için banka hesabı açmanız gerekiyor.

2. Online alım yapacaksanız bankada hem döviz hem de Türk lirası hesabınızın olması gerekiyor.

Doları online alırsanız alacağınız miktar üzerinden belli bir oranda kesinti yapılıyor. Banka şubesinden işlem yaptığınızda vergi kesiliyor ancak bankalar komisyon almıyor.

3. Bankadan dolar alırken dikkat edilmesi gereken bankaların belirledikleri oranlar.

Her banka kendisi alım ve satım kur oranlarını belirliyor. Bu yüzden alırken en düşük bankayı seçerek daha fazla döviz almanız mümkün olabilir.

4. Dolar almanın bir başka yolu ise döviz büroları.

Döviz büroları da dolar alırken çok sık kullanılan yerlerden. Döviz bürolarından nakit olarak dolar almak mümkün. Buralardan dolar alırken en büyük problem ödenen komisyon. Komisyonu çok olan bir büroyu tercih ederseniz paranızı beklediğinizden daha az alabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doları nerelerden alabileceğinizi anlattık! Şimdi nelere dikkat etmeniz gerektiğine de bakalım...

Dolar almak için her zaman mesai saatlerini tercih etmelisiniz.

Hafta sonları ya da tatillerde dolar almak pek mantıklı değil. Çünkü bu zamanlarda makas aralığı çok daha fazla oluyor. O yüzden dolar almayı düşünüyorsanız mesai saatlerine denk getirmeye çalışmalısınız.

Dolar almayı planlıyorsanız bankaları ve döviz bürolarını iyi araştırmalısınız.

Dolar alış ve satış fiyatları değişebiliyor. Bankalar ve döviz büroları farklı satış ve alış fiyatları belirleyebiliyor. Bu yüzden işlem yapmadan önce sizin için en karlısını araştırmanız gerek.

Dolar satışında alınan bir vergi var.

Kambiyo vergisi olarak anılan bu vergiyi bilerek hesaplamanızı yapmalısınız. Kambiyo vergisinin şu anki oranı %0,2.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?