Dokunmak Bile Cesaret İster: Dünyanın En Pahalı 10 Müzik Enstrümanı
Dokunmak Bile Cesaret İster: Dünyanın En Pahalı 10 Müzik Enstrümanı
Dünyanın en pahalı müzik enstrümanları genellikle nadir bulunan, tarihi değeri yüksek olan veya ünlü müzisyenlere ait olan enstrümanlardır. İşte fiyatını duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz o enstrümanlar 👇
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1. Stradivarius Kemanları
2. Guarneri del Gesù Kemanları
3. Steinway & Sons Grand Piano
4. Antonio Stradivari Viyolaları
5. Fender Stratocaster Gitar (Eric Clapton Blackie)
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6. Gibson 1964 Explorer Korina Gitar
7. Steinway Art Case Piano
8. Gibson SG (Angus Young Signature Model)
9. Bösendorfer Imperial Grand Piano
10. D'Angelico Excel Guitar
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