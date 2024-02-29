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Dokunmak Bile Cesaret İster: Dünyanın En Pahalı 10 Müzik Enstrümanı

etiket Dokunmak Bile Cesaret İster: Dünyanın En Pahalı 10 Müzik Enstrümanı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 17:01

Dünyanın en pahalı müzik enstrümanları genellikle nadir bulunan, tarihi değeri yüksek olan veya ünlü müzisyenlere ait olan enstrümanlardır. İşte fiyatını duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz o enstrümanlar 👇

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1. Stradivarius Kemanları

1. Stradivarius Kemanları

Antonio Stradivari tarafından yapılan Stradivarius kemanları, müzik dünyasında eşsiz bir üne sahiptir. 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan bu kemanlardan birçoğu en az 15 milyon dolarlık fiyatlara sahip!

2. Guarneri del Gesù Kemanları

2. Guarneri del Gesù Kemanları

Stradivarius'un yanı sıra, Giuseppe Guarneri tarafından yapılan Guarneri del Gesù kemanları da oldukça değerlidir. Tahmini fiyatı bilinmese de milyonlarca dolar değeri olduğu düşünülüyor.

3. Steinway & Sons Grand Piano

3. Steinway & Sons Grand Piano

Steinway & Sons tarafından yapılan bazı grand piyanolar, yüksek kaliteleri ve el işçiliği nedeniyle büyük bir değere sahiptir. Fiyatının ise 100.000 dolar ve üzeri olduğu tahmin ediliyor.

4. Antonio Stradivari Viyolaları

4. Antonio Stradivari Viyolaları

Stradivari'nin kemanları gibi, onun viyolaları da nadir ve değerli enstrümanlardır. Bu viyolaların en son 45 milyon dolardan satışa çıktığı biliniyor.

5. Fender Stratocaster Gitar (Eric Clapton Blackie)

5. Fender Stratocaster Gitar (Eric Clapton Blackie)

Eric Clapton'a ait olan 'Blackie' adlı Fender Stratocaster gitarı, müzayedelerde milyonlarca dolara satılmıştır.

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6. Gibson 1964 Explorer Korina Gitar

6. Gibson 1964 Explorer Korina Gitar

Bu model, Gibson'ın nadir ve özel bir tasarımı olup koleksiyoncular arasında çok değerli kabul edilmektedir. Fiyatının ise 150.000 dolar ve üzeri olduğu tahmin ediliyor.

7. Steinway Art Case Piano

7. Steinway Art Case Piano

Özel tasarımlı ve sanat eseri niteliğindeki Steinway piyanolar, nadir bulunan ve yüksek fiyatlarla satılan enstrümanlar arasında yer alır. Fiyatının 100.000 dolardan fazla olduğu biliniyor.

8. Gibson SG (Angus Young Signature Model)

8. Gibson SG (Angus Young Signature Model)

AC/DC'nin gitaristi Angus Young'a ait imzalı bu özel model, nadir ve değerli bir koleksiyon öğesi olmakla birlikte fiyatının ise 150.000 dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

9. Bösendorfer Imperial Grand Piano

9. Bösendorfer Imperial Grand Piano

Bu Avusturya yapımı piyano, lüks malzemeler ve özel tasarımıyla bilinir ve yaklaşık 110.000 dolar fiyat etiketine sahiptir.

10. D'Angelico Excel Guitar

10. D'Angelico Excel Guitar

John D'Angelico'nun el yapımı gitarları, özellikle caz gitaristleri arasında çok saygın ve değerli kabul edilmektedir. Fiyatının ise 150.000 dolar civarında olduğu düşünülüyor.

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