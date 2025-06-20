Dökülen Evcil Hayvan Tüylerini Temizlemek İçin 10 Etkili Yöntem
Halıda yürürken ayağınıza yapışan minik tüyler, siyah tişörtünüzü beyaz polara çeviren kedi tüyleri ya da battaniyenin üstünde bir çift minnoş göz ve onun arkasında bir tüy denizi... Evet, evcil dostlarımızın varlığı muhteşem ama tüyleriyle baş etmek bazen epey sabır gerektirebiliyor.
Sana evdeki tüy istilasına karşı uygulayabileceğin, hem pratik hem de gerçekten işe yarayan 10 yöntemi sıraladık.
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1. Lastik eldiveni nemlendir, tüyleri topla.
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2. Kıyafetler için tüy toplayıcı rulo şart!
3. Nemli mikrofiber bezle hızlı müdahale.
4. Yıkanabilir örtülerle koltukları koruma altına al.
5. Kıyafetleri kurutma makinesine ön yıkamasız atmak.
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6. Halıya karbonat serpip tarama seansı!
7. Evcil dostunu düzenli tarayarak tüyleri önle.
8. Ponza taşı kullanmak.
9. Koli bandıyla DIY tüy temizleyici yap.
10. Statik elektrik gücüyle temizlik.
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