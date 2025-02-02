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Doğum Kontrol Yöntemlerinin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Doğum Kontrol Yöntemlerinin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 23:01

Bu testte hep birlikte doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgilerimizi sınıyoruz. Bakalım sen ne kadar bilgilisin, testi çöz hemen cevabını öğren!

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1. Eski Mısırlılar spermi dışarıda tutmak için vajina içine yerleştirilen bitki hangisidir?

2. Farklı bir doğum kontrol yöntemi olan bronz peseri ne işe yarar?

2. Farklı bir doğum kontrol yöntemi olan bronz peseri ne işe yarar?

3. Bunlardan hangisi sperm hücrelerini öldürmek ve rahim ağzını kapatmak için rahim ağzına yerleştirilir?

4. Şu ana kadar bilinen en eski prezervatif neden yapılmıştır?

4. Şu ana kadar bilinen en eski prezervatif neden yapılmıştır?

5. Kendi kendinize doktor yardımı olmadan yerleştirip çıkarabileceğiniz doğum kontrol yöntemi hangisidir?

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6. Eskiden prezervatiflere kurdela takılmasının sebebi neydi?

6. Eskiden prezervatiflere kurdela takılmasının sebebi neydi?

7. Eski prezervatifler tek kullanımlık mıydı yoksa yeniden kullanılabiliyor muydu?

7. Eski prezervatifler tek kullanımlık mıydı yoksa yeniden kullanılabiliyor muydu?

8. Fitil, jel veya köpük gibi farklı formlarda üretilen ve spermin etkinliğini yok eden doğum kontrol yöntemi hangisidir?

8. Fitil, jel veya köpük gibi farklı formlarda üretilen ve spermin etkinliğini yok eden doğum kontrol yöntemi hangisidir?

Bu işler senden sorulur!

Sen doğum kontrol yöntemlerini resmen yalayıp yutmuşsun. Bu konular hakkında bilmediğin şey yok. Gerçekten de çok hakimsin. Cinsel hayata önem veriyorsun. Bunun için de sık sık okuyup araştırdığın belli. Gerçekten de bu konularda ayaklı kütüphane gibisin. Tabii tarihte çok fazla şey olduğu içni zaman zaman bilemediklerinin çıkması da normal.

Hiç de fena değil!

Tam olarak doğum kontrol yöntemlerine çok yetkin olmasan da yine de baya şey biliyorsun. Çünkü sen bu alanla zevk olarak ilgileniyorsun. Tarihte karşımıza çıkan bu yöntemler seni hem şaşırtıyor hem de içine çekiyor. Biraz daha araştırarak tam bir doğum kontrol yöntemleri uzmanı olabilirsin, sende bu cevher var kesinlikle görüyoruz. Şimdiki bilgin de gayet iyi sadece biraz daha araştırarak kendini bu konuda geliştirebilirsin.

Pek de hakim değilsin...

Kabul edelim senin radarına doğum kontrol yöntemleri pek de girmemiş. Sen bunlarla çok ilgilenmiyorsun o yüzden de testteki bazı şeyleri bilememen gayet normal. Doğum kontrol yöntemleri bir yana sen bir yana resmen. Yine de hem geçmişteki farklılıkları görmek hem de günümüzdeki doğum kontrol yöntemlerini yakından bilmek ve cinsel hayatında kullanmak için biraz daha araştırsan iyi olur gibi.

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Begüm
Begüm
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