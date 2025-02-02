Doğum Kontrol Yöntemlerinin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Doğum Kontrol Yöntemlerinin Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Bu testte hep birlikte doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgilerimizi sınıyoruz. Bakalım sen ne kadar bilgilisin, testi çöz hemen cevabını öğren!
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1. Eski Mısırlılar spermi dışarıda tutmak için vajina içine yerleştirilen bitki hangisidir?
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2. Farklı bir doğum kontrol yöntemi olan bronz peseri ne işe yarar?
3. Bunlardan hangisi sperm hücrelerini öldürmek ve rahim ağzını kapatmak için rahim ağzına yerleştirilir?
4. Şu ana kadar bilinen en eski prezervatif neden yapılmıştır?
5. Kendi kendinize doktor yardımı olmadan yerleştirip çıkarabileceğiniz doğum kontrol yöntemi hangisidir?
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6. Eskiden prezervatiflere kurdela takılmasının sebebi neydi?
7. Eski prezervatifler tek kullanımlık mıydı yoksa yeniden kullanılabiliyor muydu?
8. Fitil, jel veya köpük gibi farklı formlarda üretilen ve spermin etkinliğini yok eden doğum kontrol yöntemi hangisidir?
Bu işler senden sorulur!
Hiç de fena değil!
Pek de hakim değilsin...
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