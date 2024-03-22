Doğu Avrupa ile Orta Avrupa'nın Kesiştiği Nokta: Romanya'nın Para Birimi Rumen Leyi Hakkında 10 Bilgi

Rumen Leyi, Romanya Merkez Bankası tarafından basılan çeşitli banknotlar ve madeni paralarla dolaşır. Banknotlar genellikle Romanya'nın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini yansıtan görsellerle süslenmiştir. 1'den 500'e kadar banknotlar ve 1'den 50'ye kadar madeni paralar mevcut. Burada herkesin bütçesine uygun bir şeyler var!