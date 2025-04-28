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Doğru Kişiyi Bulduktan Sonra Onu Bırakmamak İçin 10 Haklı Sebebiniz

etiket Doğru Kişiyi Bulduktan Sonra Onu Bırakmamak İçin 10 Haklı Sebebiniz

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 23:46

Bu devirde doğru kişi kavramı kaç kişi için kaldı ki? Eğer siz o kişiyi bulabildiyseniz çok şanslısınız demektir! Bu içeriğimizde doğru kişinin hayatımızda yarattığı farklardan bahsettik…

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1. Her şeyden önce sizi olduğunuz gibi kabul eder.

İnsanın bir ilişkideyken devamlı eleştirilmesi ne demek bilir misiniz? Partneriniz sizi değiştirmeye çalıştığında kendinizi öz güvensiz hissedersiniz. Doğru kişi sizi değiştirmeye çalışmak yerine olduğunuz gibi kabul eder. Kusurlarınızı kabul eder, iyi yönlerinizi öne çıkarır.

2. Hayatınızı daha güzel hale getirir.

Herkes ilişki yaşayabilir ancak herkes güzel bir ilişki yaşayamaz. Güzel bir ilişki için tek taraflı çabalamak yetmez, her iki partnerin de buna uygun olması gerekir. Doğru kişiyle olduğunuzda her şey çok daha kolay ve anlamlı gelir. Zor anları geçirirken yanınızda onun olması size huzur verir.

3. Güvende olduğunuzu hissettirir.

İlişkideyken insan partnerine yaslanmak, güvende olduğunu bilmek ister. Ancak bunu karşınıza çıkan her partner sağlayamaz. Doğru kişiyle birlikteyken siz söylemeden bu güven sağlanır. Karşınızdaki kişinin sizi hayal kırıklığına uğratmayacağını, size ihanet etmeyeceğini bilirsiniz.

4. Hayallerinizi kendi hayali gibi destekler.

Herkes kötü gün dostu olabilir ama herkes iyi gün dostu olamaz demişler. O kadar haklı ki! Her partner hayallerinizi destekleyip sizin başarıya ulaşmanızı istemez. Çünkü içten içe kıskanabilir. Ancak doğru kişi bunun aksine hayallerinizi kendi hayaliymiş gibi destekleyerek sizin başarıya ulaşmanıza yardımcı olur.

5. Kriz anlarında yanınızda olur.

İnsan her an sakinliğini koruyamayabiliyor. Böyle anlarda güvende kişilerin yanında olmasını istiyor. Doğru kişi tam da bu gibi anlarda belli oluyor aslında. Yaptığı davranışla ile kriz anını en az hasarla geçirmenizi sağlar. Ayrıca kendi sorunuymuş gibi duruma birlikte çözüm de arar.

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6. Gelişmeniz için sizi motive eder.

Yukarıda partnerlerin kimi zaman kıskanç olabildiğinden bahsetmiştik. Bu gibi kişiler gelişmenizi, güzelleşmenizi istemezler. Çünkü öbür türlü artık onları bırakacağınızdan veya başkasına gideceğinizden korkarlar. Doğru kişi ise sizin gelişiminiz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sağlamaya çalışır, motive eder.

7. Sizinle gerçek bir bağ kurar.

Günümüzde ilişkilerin birçoğu çok yüzeysel. İlişkiler yaşanıyor ancak derin bir bağ kurulmadan, öylesine… Doğru kişi ile kurduğunuz bağ o kadar gerçek oluyor ki, zaten o kişinin sizin için doğru insan olduğunu anlayabiliyordunuz. Bu tür bir ilişkide konuşmalarınız kadar sessizliğiniz de keyiflidir.

8. Sevgiyle beslenen huzurlu bir ilişki kurar.

Birçok kişi toksik ilişkilerin ağına takılı kalmışken doğru kişiyle bu kaotik ilişkilerden olabildiğince uzak dururken bulursunuz kendinizi. Her iki taraf da birbirine sevgiyle bağlandığı için ilişkide huzurdan bol bir şey yoktur. Sevgi, saygı ve bağlılık üzerine kurulu bu ilişkide hiçbir şeyin eksikliğini hissetmezsiniz.

9. Sizi ve duygularınızı anlamaya çalışır.

Her konuştuğunuzda “off”layan bir partner yerine sizi anlayan, gerçekten dinleyen biri istersiniz değil mi? Doğru kişi tam olarak bunu yapar işte. Bir hata yaptığınızda yargılamadan veya kızmadan önce sizi dinler, üzüldüğünüzde sizi susturmak yerine anlamaya çalışır.

10. Kendi alanlarınıza saygı duyarsınız.

Bu kadar iç içe geçmiş bir ilişkiden bahsettik evet ama doğru kişiyle kurduğunuz bu bağda aynı zamanda kendi alanlarınız da olur. Birbirinize bağımlı olmak yerine bağlı olursunuz. Ne o sizi boğar, ne de siz onu. Bağımsızlığınızı sürdürerek yaşadığınız bu ilişki, ikinizi de çok iyi gelir.

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Radlands
Radlands
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