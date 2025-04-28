Doğru Kişiyi Bulduktan Sonra Onu Bırakmamak İçin 10 Haklı Sebebiniz

Bu kadar iç içe geçmiş bir ilişkiden bahsettik evet ama doğru kişiyle kurduğunuz bu bağda aynı zamanda kendi alanlarınız da olur. Birbirinize bağımlı olmak yerine bağlı olursunuz. Ne o sizi boğar, ne de siz onu. Bağımsızlığınızı sürdürerek yaşadığınız bu ilişki, ikinizi de çok iyi gelir.