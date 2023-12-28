Doğrama Teknikleri Seçimlerine Göre Bu Akşam Yapacağın Yemeği Belirliyoruz!

Akşam yemeği için sofranın baş kahramanı olabilecek somon balığı, rezene ile fena bir hale geliyor! Philips Airfryer 7000 XXL ile somon daha bir lezzetli oluyor.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

1 kırmızı soğan

2 diş sarımsak

1 rezene

1 demet taze dereotu

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

600 gram somon fileto

1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Soğanı yıkayalım ve rezene ile sarımsaklarla ile beraber küp küp doğrayalım.

2. Dereotunu ince ince kıyalım ve doğradığımız malzemeleri bir kaba alıp limon suyu ile zeytinyağı dökerek iyice karıştıralım.

3. Somon filetoyu derisi alt tarafa gelecek şekilde Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyalım ve karışımı somon filetonun üstüne iyice yayalım.

4. Ardından 17 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

5. Piştikten sonra birkaç dakika dinlendirelim ve servis edelim.

Afiyet olsun!