Doğrama Teknikleri Seçimlerine Göre Bu Akşam Yapacağın Yemeği Belirliyoruz!
Doğrama Teknikleri Seçimlerine Göre Bu Akşam Yapacağın Yemeği Belirliyoruz!
Yemeklere lezzet ve farklı dokular katmak istediğimizde malzemeleri doğrama şekli büyük etki yaratıyor. Sana yönelteceğimiz malzemeleri nasıl doğramak istediğini seç, biz de akşam hangi yemeği yapacağını söyleyelim.
O halde malzemeler hazırlansın, bıçaklar bilensin ve doğramaya başlayalım! 🔪
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1. Birçok yemekte kullandığımız soğanı nasıl doğrarsın?
2. Vegan bireylerin en çok tercih ettiği sebzelerden biri olan mantarı nasıl doğrarsın?
3. Brokoliyi nasıl doğrarsın diye sorsak?
4. Sıra kırmızı ete geldi! Kırmızı eti nasıl doğrarsın?
5. Peki ya tavuk yemeği yaparken tavuk etini nasıl doğrarsın?
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6. Sıra salataya geldi! Marulu nasıl doğrarsın?
7. Domatesi nasıl doğramayı tercih edersin?
8. Son olarak patatesi nasıl doğramayı tercih ediyorsun?
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