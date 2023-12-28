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Doğrama Teknikleri Seçimlerine Göre Bu Akşam Yapacağın Yemeği Belirliyoruz!

etiket Doğrama Teknikleri Seçimlerine Göre Bu Akşam Yapacağın Yemeği Belirliyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 20:01

Yemeklere lezzet ve farklı dokular katmak istediğimizde malzemeleri doğrama şekli büyük etki yaratıyor. Sana yönelteceğimiz malzemeleri nasıl doğramak istediğini seç, biz de akşam hangi yemeği yapacağını söyleyelim.

O halde malzemeler hazırlansın, bıçaklar bilensin ve doğramaya başlayalım! 🔪

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Birçok yemekte kullandığımız soğanı nasıl doğrarsın?

1. Birçok yemekte kullandığımız soğanı nasıl doğrarsın?

2. Vegan bireylerin en çok tercih ettiği sebzelerden biri olan mantarı nasıl doğrarsın?

2. Vegan bireylerin en çok tercih ettiği sebzelerden biri olan mantarı nasıl doğrarsın?

3. Brokoliyi nasıl doğrarsın diye sorsak?

3. Brokoliyi nasıl doğrarsın diye sorsak?

4. Sıra kırmızı ete geldi! Kırmızı eti nasıl doğrarsın?

4. Sıra kırmızı ete geldi! Kırmızı eti nasıl doğrarsın?

5. Peki ya tavuk yemeği yaparken tavuk etini nasıl doğrarsın?

5. Peki ya tavuk yemeği yaparken tavuk etini nasıl doğrarsın?
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6. Sıra salataya geldi! Marulu nasıl doğrarsın?

6. Sıra salataya geldi! Marulu nasıl doğrarsın?

7. Domatesi nasıl doğramayı tercih edersin?

7. Domatesi nasıl doğramayı tercih edersin?

8. Son olarak patatesi nasıl doğramayı tercih ediyorsun?

8. Son olarak patatesi nasıl doğramayı tercih ediyorsun?
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Rezeneli Somon Balığı!

Rezeneli Somon Balığı!

Akşam yemeği için sofranın baş kahramanı olabilecek somon balığı, rezene ile fena bir hale geliyor! Philips Airfryer 7000 XXL ile somon daha bir lezzetli oluyor.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 rezene

  • 1 demet taze dereotu

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 600 gram somon fileto

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Soğanı yıkayalım ve rezene ile sarımsaklarla ile beraber küp küp doğrayalım.

2. Dereotunu ince ince kıyalım ve doğradığımız malzemeleri bir kaba alıp limon suyu ile zeytinyağı dökerek iyice karıştıralım.

3. Somon filetoyu derisi alt tarafa gelecek şekilde Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyalım ve karışımı somon filetonun üstüne iyice yayalım.

4. Ardından 17 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

5. Piştikten sonra birkaç dakika dinlendirelim ve servis edelim.

Afiyet olsun!

Sebzeli Tortilla!

Sebzeli Tortilla!

Sağlıklı ve pratik bir akşam yemeği için ihtiyacın olan şey Philips Airfryer 7000 XXL ve sebzeli tortilla olabilir. Tarifin detayları hemen aşağıda.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 dolmalık kırmızı biber

  • 1 dolmalık sarı biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 160 gram şitake mantarı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tatlı biber tozu

  • 4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. Biberleri, kabak ve soğanları yıkayıp yarım santim kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde keselim.

2. Ardından şitake mantarlarını 1 cm kalınlığında keselim.

3. Doğradığımız tüm malzemeleri bir kaba aktaralım ve limon suyu, zeytinyağı ve baharatlarla karıştıralım.

4. Tüm malzemeleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyup 15 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

5. 20 dakika boyunca pişireceğimiz sebzeleri 10.dakikada hazneyi çıkarıp sallayalım ki eşit oranda pişsin.

6. Pişmeye yakın tekrar hazneyi çıkarıp sallayalım ve sıcakken servis edelim.

Afiyet olsun!

Gizli Malzemeli Çıtır Tavuk!

Gizli Malzemeli Çıtır Tavuk!

Bu çıtır tavuğun bildiğimiz tavuk yemeklerinden farkı, kullanacağımız gizli malzemesinde saklı! 🥷 Gizli malzemeyi merak edenler için tarifin detayları hemen şurada. 👇

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gram tavuk

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı öğütülmüş karabiber

  • 2 orta boy yumurta

  • Gizli malzeme!: 50 gram mayonez

  • 100 gram ekmek kırıntısı/panko

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • Yarım çay kaşığı soğan tozu

  • Yarım çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • Yarım çay kaşığı paprika

Yapılışı:

1. Tavukları istediğimiz şekilde doğrayalım ve tuz ile taze karabiber ile karıştıralım.

2. Yumurta ve mayonezi bir kapta çırpalım. 

3. Başka bir kapta ekmek kırıntıları ile tüm baharatları karıştırarak dış harcını oluşturalım.

4. Tavukları önce yumurtalı karışıma ve ardından ekmek kırıntılı karışıma bandıralım.

5. Tavukları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 10 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

6. Pişen tavukları sıcak servis edelim.

Afiyet olsun!

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