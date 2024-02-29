Doğaya, Üretim ve İstihdama Duyarlı Bir Anlayış (Sındırgı)
Doğaya, Üretim ve İstihdama Duyarlı Bir Anlayış (Sındırgı)
Geçen haftalarda bir söyleşi için kıymetli hocalarım Prof. Doktor Uğur Batı, Alişan Kapaklıkaya ve Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç ile Balıkesir’in Sındırgı ilçesine gitmiştim. Balıkesir’e üçüncü, Sındırgı’ya ise ilk gidişimdi. Sındırgı gidenlerin tekrar tekrar gidip görmek isteyecekleri çok güzel bir ilçe. Evvelden de böyle miydi ve zaman içindeki gelişim sürecini bilemiyorum ama gördüklerim, duyduklarım, çevreye duyarlı, ağaç sevgisini ta çocuk yaşta babasıyla tatmış bir orman mühendisi kızı olan beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu sebepten, yıllardır aynı bölgede görevini yürüten Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş’a yazımın en başında bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Kendisinin ilçeye emeği çok büyük.
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Isınma ihtiyacı için doğal gaz yerine şehirdeki mevcut yeraltı zenginliklerinden jeotermal enerji kaynağını kullanmayı tercih etmesiyle başlı başına takdir ve alkışları hak ediyor.
Turumuzun devamında halk pazarına yolumuz düştüğünde satılan sebze ve meyvelerin, bakliyatların yine kendi ekip biçtikleri hasat olduğunu sevinçle öğrendim.
İşin en güzel tarafı üretimin yanı sıra istihdam.
Balkuru Jeotermal sebze-meyve kurutma tesisi
Sındırgı-Akhisar yolu çalışmaları
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Kırsal destekler
Damızlık Koyun Tesisi
Geleneksel Spor Dallar Merkezi
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