Doğaya, Üretim ve İstihdama Duyarlı Bir Anlayış (Sındırgı)

Diğer çalışmalarına da iki günlük bilgim ölçüsünde az sonra değineceğim. Sayın başkan, halkın sevgisini nasıl kazanmış ki sokaklarda yürürken insanların kendisine teveccühünü gözlerimle gördüm. Pazar yerinde boynuna sarılan teyzeler, arkasından güler yüzle 'Ekrem Başkan' diyerek seslenen amcalar günümüzde az rastlanan samimiyeti gözler önüne serdi.

Etkinlik öncesi sayın başkan eşliğinde gezintiye çıktık. Değerler eğitiminin de verildiği bir kurs binasında gördüğüm teknolojik alt yapı, duvarlardaki sosyal sorumluluk projeleri ve özellikle tohum sergi ağacı beni etkiledi. Gençler evlerinde yedikleri meyve ve sebzelerin tohumlarını kursa getirerek bu ağacın üzerindeki özel bölmelere koymuşlardı.

Tohumun önemini vurgulayan ne kadar basit ama özel bir yaklaşım!

Sınıfları ziyaret ettiğimizdeyse gençlerin belediye başkanını tanıyor olmaları özellikle dikkatimi çekti. Bunda küçük yerleşim yerlerinin etkisi yadsınamaz diyeceğim ama muadil belediyelerdeki tanınırlık eminim bu ölçüde olmuyor. Gençler kendilerine gösterilen ilgiyi, alakayı belli ki sezinlemiş. Bu çok kıymetli.

Kantindeki bir uygulamaya ise mest oldum diyebilirim. Şöyle ki, gençler ve çocuklar kantinden istediklerini alıyor, ücretine bakarak ona göre paralarını bırakıp para üstünü yine kasadan kendileri alıyor. Kasada bir kişinin çalışmasına gerek yok ve bunun anlamı çok büyük. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın dürüstlüğüne güveniyoruz mesajı ve bir de parası olmayıp canının çektiğini alamayanlar için kimseye mahcup olmadan alabilme imkânı sunan bir yaklaşım. Son derece eğitici ve öğretici bir sistem.

Yine çok basit ve çok anlamlı!