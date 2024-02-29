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Doğaya, Üretim ve İstihdama Duyarlı Bir Anlayış (Sındırgı)

etiket Doğaya, Üretim ve İstihdama Duyarlı Bir Anlayış (Sındırgı)

Burçak Yüce
Burçak Yüce - yazio
29.02.2024 - 21:53

Geçen haftalarda bir söyleşi için kıymetli hocalarım Prof. Doktor Uğur Batı, Alişan Kapaklıkaya ve Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç ile Balıkesir’in Sındırgı ilçesine gitmiştim. Balıkesir’e üçüncü, Sındırgı’ya ise ilk gidişimdi. Sındırgı gidenlerin tekrar tekrar gidip görmek isteyecekleri çok güzel bir ilçe. Evvelden de böyle miydi ve zaman içindeki gelişim sürecini bilemiyorum ama gördüklerim, duyduklarım, çevreye duyarlı, ağaç sevgisini ta çocuk yaşta babasıyla tatmış bir orman mühendisi kızı olan beni ziyadesiyle mutlu etti.  Bu sebepten, yıllardır aynı bölgede görevini yürüten Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş’a yazımın en başında bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Kendisinin ilçeye emeği çok büyük.

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Isınma ihtiyacı için doğal gaz yerine şehirdeki mevcut yeraltı zenginliklerinden jeotermal enerji kaynağını kullanmayı tercih etmesiyle başlı başına takdir ve alkışları hak ediyor.

Isınma ihtiyacı için doğal gaz yerine şehirdeki mevcut yeraltı zenginliklerinden jeotermal enerji kaynağını kullanmayı tercih etmesiyle başlı başına takdir ve alkışları hak ediyor.

Diğer çalışmalarına da iki günlük bilgim ölçüsünde az sonra değineceğim. Sayın başkan, halkın sevgisini nasıl kazanmış ki sokaklarda yürürken insanların kendisine teveccühünü gözlerimle gördüm. Pazar yerinde boynuna sarılan teyzeler, arkasından güler yüzle 'Ekrem Başkan' diyerek seslenen amcalar günümüzde az rastlanan samimiyeti gözler önüne serdi.

Etkinlik öncesi sayın başkan eşliğinde gezintiye çıktık. Değerler eğitiminin de verildiği bir kurs binasında gördüğüm teknolojik alt yapı, duvarlardaki sosyal sorumluluk projeleri ve özellikle tohum sergi ağacı beni etkiledi. Gençler evlerinde yedikleri meyve ve sebzelerin tohumlarını kursa getirerek bu ağacın üzerindeki özel bölmelere koymuşlardı. 

Tohumun önemini vurgulayan ne kadar basit ama özel bir yaklaşım! 

Sınıfları ziyaret ettiğimizdeyse gençlerin belediye başkanını tanıyor olmaları özellikle dikkatimi çekti. Bunda küçük yerleşim yerlerinin etkisi yadsınamaz diyeceğim ama muadil belediyelerdeki tanınırlık eminim bu ölçüde olmuyor. Gençler kendilerine gösterilen ilgiyi, alakayı belli ki sezinlemiş. Bu çok kıymetli. 

Kantindeki bir uygulamaya ise mest oldum diyebilirim. Şöyle ki, gençler ve çocuklar kantinden istediklerini alıyor, ücretine bakarak ona göre paralarını bırakıp para üstünü yine kasadan kendileri alıyor. Kasada bir kişinin çalışmasına gerek yok ve bunun anlamı çok büyük. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın dürüstlüğüne güveniyoruz mesajı ve bir de parası olmayıp canının çektiğini alamayanlar için kimseye mahcup olmadan alabilme imkânı sunan bir yaklaşım. Son derece eğitici ve öğretici bir sistem. 

Yine çok basit ve çok anlamlı!

Turumuzun devamında halk pazarına yolumuz düştüğünde satılan sebze ve meyvelerin, bakliyatların yine kendi ekip biçtikleri hasat olduğunu sevinçle öğrendim.

Turumuzun devamında halk pazarına yolumuz düştüğünde satılan sebze ve meyvelerin, bakliyatların yine kendi ekip biçtikleri hasat olduğunu sevinçle öğrendim.

Fındığından bulguruna, patatesinden mandalinasına her gıdanın üzerindeki etiketlerde çoğunlukla ithal olduğunu görmek, tarım potansiyeli bu ölçüde yüksek bir ülkenin vatandaşı olarak beni son zamanlarda hayli üzüyordu. Tescilli doğallığıyla (tescilli doğal şehir ünvanına sahip) nam salmış Sındırgı bu tanımlamayı gerçekten hak etmiş. Bir köşede doğal tahinler, diğer tarafta tarım ilaçsız doğal sebze ve meyveler, bitkilerden elde edilen doğal tekstil boyaları ve benim henüz vakıf olmadığım çalışmalar…

Tekstil boyaları demişken sırf bunun için ekilen farklı renklerde çiçeklerle bezeli tarım alanlarının olduğunu sayın başkanımızdan öğrenince bir sonraki sefer o çiçek bahçelerini görmek için geleceğimi kendisine ilettim.

Gezintimizdeki bir sonraki durağımız çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kadınlar kooperatifiydi. Ah o elişi ürünleri kendi gözlerinizle görün isterdim. Böyle bir emek olamaz… Hasır çantalar, tığ işi kolyeler, bilezikler, artık gazete kâğıtlarından imal edilen son derece modern sepetler, şallar, ufak mobilyalar, dokuma halılar, dekoratif malzemeler ve daha neler neler…

İşin en güzel tarafı üretimin yanı sıra istihdam.

İşin en güzel tarafı üretimin yanı sıra istihdam.

Kadınların vaktini verimli ve dolu dolu geçirmesi için sunulan şahane bir imkan. Sosyalleşebilme, geri dönüşüm gibi sayısız faydaları barındıran bir düşünce. 

Aynı hanımların geçen sene 25 bin kadın PTT personeline hediye paketi hazırlayarak ciddi gelir elde ettiklerini öğrendim. 

Şu saydığım her bir hizmet, diğer il ve ilçeler için model alınması gereken örnekler. Demek ki istedikten ve işini aşla yaptıktan sonra bazı şeylerin çözümü ne kadar basit ve maliyetsiz olabiliyormuş!

Söyleşi öncesi özenli hazırlanmış akşam yemeği soframızdaki kornişon turşularını ve tatlının yanında gelen taze sıkım tahini hiç unutmayacağım. O nasıl bir lezzetti öyle… Bunları özellikle vurguluyorum çünkü rekor derecedeki kornişon salatalık üretimi yine bu bölgede gerçekleşiyor. Tıpkı tahinin de burada üretildiği gibi.

Tabii bu motivasyonla akşamki söyleşimiz de çok keyifli geçti. Sındırgı halkı bizleri sıcacık karşıladı. Buradan her birine gerçekten çok teşekkür ediyorum. 

En büyük teşekkür ve alkış ise böyle bir hizmet anlayışı benimseyen sayın başkanımız ve ekip arkadaşlarına. Hem bizi halkımızla buluşturduğu, böyle farkındalıklı etkinlikler düzenlediği hem de daha saymadığım pek çok çalışmalarıyla, kültür sanat etkinlikleri ve festivalleriyle Sındırgı’yı büyülü bir yere dönüştürebildiği için.

Oldukça konforlu, lezzetli, bol hediyeli ve en önemlisi içten misafirperverliği için de kendisine ve değerli eşine ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. 

Kendilerine böyle mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice yıllar diliyorum. Belki ilerleyen yıllarda ben de Sındırgı'lı olurum kim bilir?

Yazımın sonlarında Sındırgı belediyesinin çalışmalarına örnek teşkil etmesi için bizzat kendi hitaplarıyla biraz daha detaylı yer vermek istedim. Eminim sizler de okuduğunuzda benim gibi mutlu olacak ve geleceğe dair umut dolacaksınız.

Balkuru Jeotermal sebze-meyve kurutma tesisi

Balkuru Jeotermal sebze-meyve kurutma tesisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GMKA, Büyükşehir Belediyemiz ve yerel belediyemiz işbirliğiyle, ilçemize Türkiye'nin en modem Jeotermal Sebze ve Meyve kurutma tesisini kazandırdık. Günlük 10 ton kapasiteli tesis, kadın istihdamına katkı sağlarken, domates, kapya biber, mürdüm eriği, çilek gibi yöresel ürünleri kurutup, paketleyerek çiftçilere ekonomik kazanç sağlıyor. Ayrıca, kurutma tesisi yanında gerçekleştirdiğimiz 1000 metrekarelik örnek sera projesi ile seracılığı ilçede artırmayı hedefliyoruz.

Jeotermal enerji ile ısınan Sındırgı

2014 yılında ilçe merkezine jeotermal enerjiyi getirerek, ekonomik ve çevreci enerji kullanımını sağlayan bir konut Isıtma projesini başlattık. SINJET tarafından sağlanan jeotermal enerji ile birinci ve ikinci is merkezi aracılığıyla Sındırgı’daki 5000'e yakın konutu ısıtıyoruz. Jeotermal tesislerimiz hızla gelişiyor ve istihdama olumlu katkıda bulunuyor. Bu çabalarımız Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Belediyecilik Ödülü ile ödüllendirildi.

Dobateks

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GMKA, Büyükşehir Belediyemiz, belediyemiz ve üniversiteler ile işbirliği yaparak, 3000 yıllık kültürümüzden esinlenerek Yağcıbedir halılarımızın kök boya bahçelerini oluşturuyoruz. Bu kapsamda, atıl durumda bulunan eski mezbahayı restore ederek, kadın istihdamına ve doğal üretime katkı sağlayacak bir Doğal Boya, Tekstil ve inovasyon Merkezini ilçemize kazandırdık. Doğal boya kullanılarak üretilecek gocuk kıyafetleri dünya pazarında satışa sunulacak ve ihracata katkı sağlayacaktır.

Doğal Şehirler Birliği

Sındırgı ilçesi, tescilli doğal şehir unvanına sahip olup, başlatılan butik proje, benzer ilçelerin katılımlıyla birlikte Dünya geneline yayılacak ve örnek olacak bir projeye dönüştü.

Belediyemiz öncülüğünde İzmir Bergama Belediyesi, Ankara Beypazarı Belediyesi, Antalya Elmalı Belediyesi, Çanakkale Ezine Belediyesi, Sakarya Geyve Belediyesi, Manisa Gördes Belediyesi, Balıkesir Havran Belediyesi, Eskişehir İnönü Belediyesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, Kütahya Simav Belediyesi olmak üzere 11 kurucu üyeden oluşan Doğal Şehirler Birliği kuruldu.

Sındırgı-Akhisar yolu çalışmaları

Sındırgı-Akhisar yolu çalışmaları

Sındırgı - Akhisar yolundaki çalışmalar ilçe sınırlarını aşarak kırsal mahalleleri de kapsadı. Tehlikeli virajlar giderilerek ulaşım daha güvenli hale geldi. Diğer bölgelerdeki projelerin de tamamlanması için çalışmalara devam ediyoruz.

Yeni hastane

Pandemi, deprem gibi sebeplerle müteahhit firmaların iflası nedeniyle geciken yeni devlet hastanemizdeki çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanması için gereken adımlar en kısa sürede atılarak hastane hizmete sunulacaktır.

Restorasyon çalışmaları

Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, ibadethanelerimiz ve tarihi yapılarımızda restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Vakıflar Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığımız projelere, Tarihi Hamam ve Yakupbey Camii'ni de ekledik. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle eski askerlik şubesini restore ederek Kışla Müzehanesi olarak hizmete sunduk. Ayrıca, Akçakısrak ve Yaylabayır mahallelerindeki camilerin tadilat çalışmalarını yaparak, taş duvarları gün yüzüne çıkardık.

SIBEM Bilim Merkezi

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yaptığımız çalışmalarla basari oranını artırdık. Kocahan projemizin üst katına Zenit Madencilik işbirliğiyle kazandırdığımız Bilim Merkezi ile gençleri geleceğe hazırlıyor, sinema salonuyla keyifli zaman geçirmelerini sağlıyoruz.

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Kırsal destekler

Kırsal destekler

Büyükşehir belediyemizle işbirliği içinde, çiftçilerimize yönelik fidan dağıtımı, arı kovanı temini, tohum desteği gibi birçok farklı alanda desteklerimizi sürdürüyoruz. Böylece sürdürülebilir tarım uygulamalarına tam destek ile devam ediyoruz.

İda Madra Jeopark

Hisaralan Jeopark projemiz, Türkiye'nin tek canlı dikitlerine sahip sıcak suyunun yeryüzüne çıkışının canlı olarak izlenebildiği bir alanı içermektedir. Bu proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tarafından üç ili ve 20 ilçeyi kapsayan büyük bir projeye dönüştürülmüştür.

UNESCO aday İDAMADRA Jeopark projesi kapsamında Hisaralan Jeosit alanındaki çalışmalarımız ile her gün yüzlerce ziyaretçiyi ilçemizde ağırlıyoruz. Bu proje sayesinde, bölge halkımıza ve esnaflarımıza ekonomik kazanç sağlamaktayız.

Bereket Versin Kadın Kooperatifi

2014'te başlattığımız Hanımeli Çarşısı projesiyle kadın istihdamını artırmayı ve turizmde doğal yöresel hediyelikleri ortaya çıkarmayı hedefledik. Proje kapsamında, 800'e yakın kadın üye ile Akpınar Yasam Merkezi'ni kurduk. Bu merkezdeki kurslarda eğitim alarak ekonomik kazanç elde eden kadınlarımızın emeğini hem korumak hem de daha ileriye taşımak adına Bereket Versin Kadın Kooperatifini ilçemize kazandırdık.

Damızlık Koyun Tesisi

Damızlık Koyun Tesisi

Balıkesir’imizin karakteristik ve tescillenmiş kuzusunu korumak, çoğaltmak amacıyla, özel olarak yetiştirilen damızlık koçların üretildiği damızlık koyun üretim tesisini faaliyete geçirdik.

Engelli hizmetleri

Büyükşehir belediyemizle işbirliği içinde, engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 150'den fazla akülü aracı sahiplerine ulaştırdık. Ayanca, yatalak hastalarımız için de hasta yatağı hizmetimizi sürdürüyoruz.

Ulusal ve Uluslararası etkinlikler

Uluslararası Yağcibedir Uçan Halı şenliği ve diğer geleneksel etkinliklerle turizmi destekleyerek ilçemize artan ziyaretçi sayısını sağlıyoruz. Panayır, yağlı güreşler, kamp karavan festivali, atlı okçuluk ve cirit müsabakaları, gökyüzü gözlem şenliği gibi çeşitli etkinliklerle Doğal Şehir Sındırgı’nın ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımını gerçekleştiriyoruz.

Geleneksel Spor Dallar Merkezi

Geleneksel Spor Dallar Merkezi

Geleneksel Türk Sporlarını yasatmak ve ulusal-uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyemiz işbirliğiyle Geleneksel Türk Sporları Merkezini ilçemize kazandırdık. Bu merkez, ilçedeki spor kulüplerine daha iyi bir antrenman ortamı sunmanın yani sıra gençlere çeşitli kurslarla hizmet vermektedir. Ayrıca, 35 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla Uluslararası Akıcı Toyu Atlı Okçuluk müsabakayla, Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Atlı Cirit Federasyon müsabakaları bu tesiste gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerimize 57 sulama göleti

Sulu tarım çiftelilerimiz için hayati öneme sahiptir. DSI, Büyükşehir Belediyemiz ve yerel belediyemiz işbirliğiyle kazandırılan 57 sulama göleti, kırsal mahallelerimizde sulanabilir alanları arttırarak çiftçilerimizin ekonomik açıdan daha verimli ürünler yetiştirmesine olanak tanımaktadır. Bu çabaların bir sonucu olarak, coğrafi işareti ilçemize ait olan kornişon salatalık, domates ve kapya biber üretiminde rekora imza atmış bulunmaktayız.

Sulama alanını genişletmek ve Çaygören Barajından sulanan ovamızda su kaçaklarını önlemek amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çerçevede, her mahallemizde en az bir sulama göleti oluşturmayı hedefliyoruz.

(Kapak Görseli http://sindirgidaturizm.com/front/images/slider-2.jpg adresinden alınmıştır.)

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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