Doğaya Bıraktıkları 14 Kurt İmkansızı Başardı: Ağaçlar Bile Değişti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yoğun avlanma yüzünden 1926'da son kurt sürüsü öldürüldü ve geyikler genç ağaçlara daha fazla zarar vermeye başladı.
Doğal dengeyi yeniden kurmak isteyen yetkililer 1995'te Kanada'dan getirdikleri 14 gri kurdu parka bıraktı.
Geyiklerin davranışı değişti, ağaçlar yeniden gelişti ve kunduzların yaptığı barajlar yeni yaşam alanları oluşturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın