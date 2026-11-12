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Doğaya Bıraktıkları 14 Kurt İmkansızı Başardı: Ağaçlar Bile Değişti

Doğaya Bıraktıkları 14 Kurt İmkansızı Başardı: Ağaçlar Bile Değişti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 09:37
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ABD'nin Yellowstone Milli Parkı'nda yaklaşık 70 yıl boyunca kurt yaşamadı. 1995'te Kanada'dan getirilen 14 kurt ise parkta geyiklerden ağaçlara, nehirlerden kunduzlara uzanan büyük bir değişimin başlangıcı oldu.

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Yoğun avlanma yüzünden 1926'da son kurt sürüsü öldürüldü ve geyikler genç ağaçlara daha fazla zarar vermeye başladı.

Yoğun avlanma yüzünden 1926'da son kurt sürüsü öldürüldü ve geyikler genç ağaçlara daha fazla zarar vermeye başladı.

Yellowstone'daki kurtlar, 20. yüzyılın başında yoğun avlanma nedeniyle bölgeden tamamen silindi. Parkta yaşayan son kurt sürüsü 1926'da öldürüldü.

Kurtların ortadan kalkmasıyla birlikte geyikler, genç ağaçları çok daha yoğun biçimde otlamaya başladı. Park, yaklaşık 70 yıl boyunca kurtsuz kaldı ve bu süreçte bitki örtüsü üzerindeki baskı arttı.

Doğal dengeyi yeniden kurmak isteyen yetkililer 1995'te Kanada'dan getirdikleri 14 gri kurdu parka bıraktı.

Doğal dengeyi yeniden kurmak isteyen yetkililer 1995'te Kanada'dan getirdikleri 14 gri kurdu parka bıraktı.

Yetkililer, bozulan doğal dengeyi düzeltmek için 1995'te Kanada'dan getirilen 14 gri kurdu Yellowstone'a saldı. Bir yıl sonra bölgeye 17 kurt daha yerleştirildi. Kurtlar çoğaldıkça parkta yeniden sürüler oluştu.

Proje, ilk aşamada yalnızca yırtıcı bir türü bölgeye geri kazandırmak için başlatılmıştı. Ancak zamanla ağaçlardan nehirlere, kuşlardan kunduzlara kadar uzanan geniş bir değişim zincirinin parçası haline geldi.

Geyiklerin davranışı değişti, ağaçlar yeniden gelişti ve kunduzların yaptığı barajlar yeni yaşam alanları oluşturdu.

Geyiklerin davranışı değişti, ağaçlar yeniden gelişti ve kunduzların yaptığı barajlar yeni yaşam alanları oluşturdu.

Kurtların dönüşüyle geyiklerin sayısı ve beslenme alışkanlıkları değişti. Geyikler özellikle nehir kıyılarında eskisine göre daha az vakit geçirmeye başladı. Bu durum, uzun yıllardır gelişemeyen söğüt, kavak ve titrek kavak gibi ağaçların bazı bölgelerde yeniden büyümesine katkı sağladı.

Toparlanan bitki örtüsü kunduzlar için uygun yaşam alanları yarattı. Kunduzların kurduğu barajlar suyun akışını yavaşlatarak balıklar, kuşlar ve diğer canlılar için yeni habitatlar oluşturdu. Aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Yellowstone'daki değişim, dünyanın en dikkat çekici doğa koruma örneklerinden biri haline geldi. Bilim insanları ise toparlanmada kurtların yanı sıra iklim koşullarının ve diğer hayvanların da etkili olduğunu belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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