Doğaya Bıraktıkları 14 Kurt İmkansızı Başardı: Ağaçlar Bile Değişti

Kurtların dönüşüyle geyiklerin sayısı ve beslenme alışkanlıkları değişti. Geyikler özellikle nehir kıyılarında eskisine göre daha az vakit geçirmeye başladı. Bu durum, uzun yıllardır gelişemeyen söğüt, kavak ve titrek kavak gibi ağaçların bazı bölgelerde yeniden büyümesine katkı sağladı.

Toparlanan bitki örtüsü kunduzlar için uygun yaşam alanları yarattı. Kunduzların kurduğu barajlar suyun akışını yavaşlatarak balıklar, kuşlar ve diğer canlılar için yeni habitatlar oluşturdu. Aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Yellowstone'daki değişim, dünyanın en dikkat çekici doğa koruma örneklerinden biri haline geldi. Bilim insanları ise toparlanmada kurtların yanı sıra iklim koşullarının ve diğer hayvanların da etkili olduğunu belirtiyor.