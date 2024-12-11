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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 18:14

Doğa bazen güzellikleriyle büyülerken bazen de karanlık yüzünü gösterip içimizi ürperten manzaralar yaratabiliyor. Vahşi yaşamın gizemli ve korkutucu yanlarını gözler önüne seren fotoğraflar doğanın gücünü ve tehlikesini bir kez daha hatırlatıyor. Reddit'te paylaşılan bu 15 fotoğraf hem büyüleyici hem de ürkütücü detaylar sunuyor. Hazırsanız iliklerinize kadar ürpereceğiniz bu fotoğraflara göz atmaya başlayalım!

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1. Çakal bir tavşanı yiyor

1. Çakal bir tavşanı yiyor

2. Avını yakalayan bir şahin

2. Avını yakalayan bir şahin

3. Yol kenarında yarı yenmiş geyik

3. Yol kenarında yarı yenmiş geyik

4. Taze avının tadını çıkaran bir Şahin

4. Taze avının tadını çıkaran bir Şahin

5. Dişi aslan ve yavrusu

5. Dişi aslan ve yavrusu
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6. Kunduzların parçaladığı ağaç hala hayata tutunuyor (Polonya'nın Chełm kenti)

6. Kunduzların parçaladığı ağaç hala hayata tutunuyor (Polonya'nın Chełm kenti)

7. Potansiyel bir yemeği kontrol eden orka

7. Potansiyel bir yemeği kontrol eden orka

8. Yara🦁

8. Yara🦁

9. Ağzında yemeğiyle bir kurt

9. Ağzında yemeğiyle bir kurt

10. Bir Kutup Ayısı fok avının tadını çıkarıyor

10. Bir Kutup Ayısı fok avının tadını çıkarıyor
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11. Parçalanmış bir geyik

11. Parçalanmış bir geyik

12. Örümcek lezzetli bir yemeğin tadını çıkarıyor

12. Örümcek lezzetli bir yemeğin tadını çıkarıyor

13. Yetişkin Sika Geyiği - vahşi doğada tamamen kör bir şekilde hayatta kalmaktadır

13. Yetişkin Sika Geyiği - vahşi doğada tamamen kör bir şekilde hayatta kalmaktadır

14. Örümcek ağları

14. Örümcek ağları

15. Örümceğin kahvaltısı

15. Örümceğin kahvaltısı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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