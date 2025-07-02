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Doğanın Kalbinden Tuvale: Ressam Giray İlker Başaran'ın Sanatsal Yolculuğu

etiket Doğanın Kalbinden Tuvale: Ressam Giray İlker Başaran'ın Sanatsal Yolculuğu

Prof.Dr.Uğur Batı
Prof.Dr.Uğur Batı - yazio
02.07.2025 - 10:50

Birbirine zıt iki farklı zihniyete sahip sanatçılar, neredeyse birbirine tıpa tıp benzer eser yapmış olsunlar. Yani her ikisinde de kırmızı kareler, sarı üçgenler vs.den oluşmuş, kompozisyonları hemen hemen aynı olsun. Ancak her ne kadar aynı olsalar da sanatçısının zihnindeki soyut değerler farklı olduğu için eserler aynı soyutluğu taşımayacaklardır. Yani yüzeyde görülen kırmızı kareler, sarı üçgenler farklı bir soyut algıyı temsi ettikleri için farklı soyut eser olacaklardır. İşte bunun için soyut ama hangi soyut dedim.  

Burada önemli bir husus daha var onu atlamayayım. Bütün bu sanata yön vermiş felsefe ve bilimi paranteze alarak, dışlayarak ortaya çıkmış bir soyut resim izahı daha vardır. Bunun için önce merhum İsmail Tunalı’nın kitabından bir paragraf aktarayım.

“Bizim hareket noktamız Picasso’nun şu sözüdür: Sanatta devrim, salt yeni bir dünya tasarımıdır.” Soyut sanat, sanatta bir devrim ise, bu devrim dünya hakkında yeni bir tasarıdan oluşur. Bu tasarım ampirik, duyusal gerçekliğin dışında salt biçimsel bir dünya tasarımıdır. Böyle bir dünya tasarımı, biçimin dışında bir başka varlığa dayanmaz. O olduğu gibi olan bir şeydir ve böyle olduğu gibi olan şey olarak da salt biçimdir. Sayın Tunalı, çağdaş sanat kuramcısı Marcel Brion’ın, soyut sanat deyimini açıklayan yorumundan da alıntı yapmıştır. Marcel Brion paragrafını “Salt soyut sanat, kendine özgü doğa dışı bir salt biçimler dünyasıdır.” cümlesi ile bitirmiştir. (İsmail Tunalı- Felsefenin ışığında Modern Resim. S.119)

Böyle bir girişten sonra Çağdaş Türk resminin dikkat çeken isimlerinden Giray İlker Başaran, eserleriyle izleyiciyi doğanın derinliklerine ve insan ruhunun karmaşık labirentlerine davet eden resimlerine bakalım. 

Sanatçının çalışmaları, çarpıcı bir gerçekçilikle harmanlanmış güçlü bir sembolizm ve atmosfer yaratma yeteneğini gözler önüne seriyor. Başaran, manzara, figür ve sembolik anlatımları ustaca bir araya getirerek, sadece gördüğünü değil, hissettiğini ve düşündüğünü de aktaran zengin bir görsel dil kuruyor.

(Görsel Kaynağı: Giray İlker Başaran)

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Doğa ve İnsan Arasındaki Diyalog…

Doğa ve İnsan Arasındaki Diyalog…

Başaran'ın eserlerinin merkezinde genellikle doğa yer alıyor. Görkemli kayalıklardan mistik ormanlara, çorak arazilerden huzurlu su kenarlarına kadar geniş bir yelpazede ele alınan manzaralar, sanatçının doğaya olan derin bağını ve gözlem gücünü sergiliyor. Özellikle kayaların dokusal detayları, ağaçların yaprakları ve ışığın bitki örtüsü üzerindeki oyunları, Başaran'ın natüralist yaklaşımının en belirgin özelliklerindendir.

Bu manzaralar genellikle insan veya hayvan figürleriyle zenginleştirilir. Çiçekli bir yamaçta düşünceli bir şekilde duran veya oturan kadın figürleri, insanın doğayla kurduğu huzurlu ve içsel bağı simgelerken; orman içindeki geyik veya atlar gibi hayvanlar, doğanın canlılığını ve döngüselliğini hatırlatır. Başaran, figürlerini doğanın bir parçası olarak konumlandırarak, insanın doğal çevreyle olan ilişkisini ve bu ilişkinin getirdiği dinginliği veya kırılganlığı sorgulatır.

Sembolizmin Gücü ve Anlatım Derinliği…

Sembolizmin Gücü ve Anlatım Derinliği…

Sanatçının bazı eserleri, realist dış görünüşlerinin ötesinde güçlü sembolik anlatımlar taşır. Özellikle kuru bir ağacın ve insan iskeletinin bulunduğu çorak arazi kompozisyonu, yaşamın geçiciliği, ölüm ve doğanın acımasız yüzü gibi evrensel temaları işler. Bu tür eserlerdeki sembolik öğeler, izleyiciyi görselin ötesinde daha derin felsefi sorgulamalara yönlendirir, sanatçının sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda bir düşünür olduğunu da ortaya koyar.

Teknik Ustalık ve Üslup Bütünlüğü…

Teknik Ustalık ve Üslup Bütünlüğü…

Giray İlker Başaran'ın teknik yetkinliği, eserlerinin gücüne güç katan temel unsurlardan biridir. Detaylara olan bağlılığı ve ışık-gölge kullanımındaki ustalığı, resimlerine üç boyutlu bir derinlik ve atmosferik bir zenginlik kazandırır. Renk paleti, doğanın farklı ruh hallerini yansıtacak şekilde çeşitlilik gösterir; toprak tonları, canlı yeşiller ve sıcak kırmızılar, her kompozisyonun duygusal tonunu belirler. Özellikle karakalem ve mürekkep çizimlerindeki hassasiyet, sanatçının sağlam bir çizim altyapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Başaran'ın sanatsal dili, büyük ölçüde realizm ve natüralizm akımlarının prensipleriyle örtüşmektedir. Detaylara verilen önem, doğanın birebir aktarımı ve nesnelerin dokusal gerçekçiliği bu akımların temelini oluşturur. Bununla birlikte, eserlerindeki bazı dramatik ışık kullanımları ve sembolik derinlik, Romantik dönemin doğa ve duygu anlayışından ince etkileşimler taşıdığını da düşündürmektedir. Akademik sanat eğitiminin izleri, kompozisyonlarındaki düzen ve figür çizimlerindeki titizlikte kendini gösterir.

Giray İlker Başaran, eserleriyle sadece göze değil, ruha da hitap eden bir sanatçı olarak öne çıkmaktadır. Doğayı, insanı ve yaşamın karmaşık döngüsünü derinlemesine irdeleyen, teknik olarak yetkin ve estetik açıdan doyurucu çalışmaları, çağdaş Türk resim sanatındaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Sanatçının bu etkileyici yolculuğu, gelecek nesillere ilham vermeye ve izleyicileri düşündürmeye devam edecektir.

Giray İlker BAŞARAN Kimdir?

Giray İlker BAŞARAN Kimdir?

Giray İlker BAŞARAN, 1985 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Çanakkale’de tamamladıktan sonra yine aynı şehirde H.A.T. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine girdi. 2003 yılında liseyi 1. bitirerek Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümünü kazanan Başaran 2008 yılında 2. olarak mezun olarak aynı okulun yüksek lisans sınavlarını kazandı. MSGSÜ’de Yüksek Lisans programından mezun Başaran Prof. Devrim Erbil’in özel asistanlığını yapmaya 2004 yılından bugüne devam etmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılan Başaran, Türk resim sanatının en yetenekli isimlerindne biri olarak görülüyor. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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